買分紅保單 留意收益浮動

隨著台灣步入高齡化甚至超高齡社會的趨勢，民眾對退休準備的重視日益升高，不少人將「分紅保單」視為長期儲蓄與退休金補充工具，除可享有基本保障功能外，還可以達到資產的累積與參與保險公司經營成果，是一個不可或缺的理財工具。中租保經副總經理蔡宏智提醒，分紅保單機制複雜，紅利並非保證，建議民眾投保前應充分了解，把握五重點審慎評估是否符合個人需求。

蔡宏智指出，想投保分紅保單，補強退休準備，應留意五大重點，即一、紅利非保證，收益浮動；二、紅利用途須審慎選定；三、解約有風險，宜長期持有；四、保費與保障要能符合需求；五、投保前詳閱紅利試算與情境分析。

蔡宏智表示，首先分紅保單要留意紅利並非保證，收益會浮動。因為分紅保單的紅利來自保險公司實際盈餘，包括死差益、費差益與利差益。紅利金額非固定，保單所示多為預估值，若公司經營不善、投資不利，紅利甚至可能歸零。

其次為紅利用途須審慎選定，蔡宏智表示，常見的紅利處理方式包括：現金領取、累積生息、增額保額或抵繳保費。民眾要注意部分的分紅保單一旦選擇後將無法更改，建議依退休財務規劃提早配置，例如選擇未來可領現的紅利方式。

另外，建議分紅保單長期持有，蔡宏智說明，分紅保單屬中長期的商品，短期解約可能導致解約金低於已繳保費的不利影響，也就是解約有風險。因此民眾若將分紅保單做為退休金規劃準備，建議持有十年以上，長期持有較有機會看見分紅保單所帶來的紅利效益。

第四點是保費與保障要能符合需求，蔡宏智說，與定期壽險或純保障型保單相比，分紅保單的保費較高，但保障可能不一定能符合需要。因此對於預算有限者，仍可考慮將部分資金用於純保障型商品，另搭配投資工具規劃來累積退休金。

最後一點是要詳閱紅利試算與情境分析。因為保險公司會提供樂觀、中性、悲觀三種紅利試算情境，對退休族群來說，更應關注其中的悲觀情境，留意悲觀情境下保單是否仍能提供足夠的現金流或價值累積。

蔡宏智表示，建議民眾購買分紅保單前，可詢問保險業務員，其紅利是否保證？若公司虧損則是否就沒有紅利？如果中途解約估算損失金額多少？保單紅利用途是否可再調整？還有哪些退休準備商品可以搭配？

蔡宏智表示，要提醒民眾的是，分紅保單可做為退休準備的補充選項之一，但並非主力方案，應適時與其他保障型商品搭配，讓退休財務計畫可以更為穩健。