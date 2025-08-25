專家教你保／利變型壽險 三族群理財利器

在全球化資訊快速流通之下，民眾資產配置已朝向多元化布局，為滿足客戶在保障、投資及財務規劃上需求，降低資產傳承的風險，利率變動型壽險已成為市場主流的財富管理工具之一，更是許多民眾重視的議題。

根據內政部統計處最新資料顯示，2023年國人平均壽命為80.2歲，較2022年增加近0.4歲；行政院主計總處發布2023年家庭收支調查報告，65歲以上國人平均年度消費支出約為新台幣62萬2,000元，等同於退休後平均每月所需現金流將近新台幣5萬2,000元。民眾想安心變老，擁有安穩無憂退休生活，提早預作風險規劃，刻不容緩。而建構完備了人生基本階段的保障，仍有餘裕資金規劃需求的民眾，可考慮納入利率變動型壽險。

有三類族群適合運用這個商品的特性，達成自己的財務規劃目標。第一種，希望參與市場成長機會者，手上有閒置可支配資金，但對於資本市場短期波動劇烈的風險承受度較低的族群，有機會藉由保險公司的投資績效，擴大個人資產。第二種，期望放大時間加乘效果者，對於人生有完整的規劃，願意利用充足的時間複利優勢跟進市場投資回饋，可利用利率變動型壽險所設計增值回饋分享金的特色，透過長期穩定的積累，為資產增值。第三種，有外幣資產準備需求者，有子女海外留學、旅遊、置產需求的民眾，可規劃購買以美元計價的利率變動型壽險，分攤未來可能出現匯兌風險，預先為自己多元資產需求安穩鋪路。

隨著美國啟動降息，美元保單買氣翻揚，美元利變壽險除了採美元計價，更能符合民眾保障、傳承等不同需求，短期內仍是民眾投保的優選之一。台新人壽推出的「美滿傳世利率變動型美元終身壽險」具備短期繳費終身保障特色，提供躉繳和2年繳兩種選擇，適合手上閒置資金較充裕，想快速建置傳承布局的族群。台新人壽「美滿豐收利率變動型美元終身保險」則是提供6、7、8年期分期繳費，在青壯年即可開始進行資產規劃。

此外，建議在選擇保單時需仔細考量自身短期、長期的資金配置與目標需求，同時評估風險承受度及財務狀況，詳細閱讀保單條款，從中選擇最適合自己的保單。（本文由台新人壽總經理戴朝暉提供，記者戴玉翔採訪整理）