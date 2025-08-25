眼睛保險挑合適商品 先看理賠項目

「眼睛保險」主要針對眼部疾病的醫療費用提供保障，透過保險方式轉嫁因眼疾手術或治療造成的相關醫療與經濟負擔，並提供失明等更嚴重的眼疾保障。至於如何選擇合適的眼睛保險？壽險業者表示，可以三個評估原則來挑選。

依據國健署2021年發布的《世界視覺日衛生福利統計通報》，台灣民眾視力健康問題，以近視與散光居多，成因多與長時間近距離用眼有關。就年齡階段區分，24歲以前，罹患近視與散光的比例與年齡增長成正比，18至24歲者，每100人有73人近視、42人散光；40歲以後，半數以上民眾開始有老花眼；65歲以上，28.4%民眾有白內障。

壽險業者指出，在挑選眼睛保險時可以掌握三原則，第一是眼睛疾病的發病風險，民眾可依據自身狀況進行簡單的眼疾風險評估，例如工作型態是否需要長時間緊盯螢幕或近距離視物，家族是否有高度近視的潛在基因，或是目前已有高度近視的傾向也需要納入考量。

第二是眼睛保險的理賠項目，國人常見的眼疾多為青光眼、白內障、黃斑部病變與視網膜剝離等四項，在購買眼睛保險時，要特別留意理賠項目是否足夠，除了手術理賠外，是否還兼具眼疾處置療養理賠金、雙目失明是否也列入保險理賠的範圍。

第三是眼睛保險的保障期，每張眼睛保險所提供的保障區間都不盡相同，也會有可投保的年齡限制及保費額度調整。

壽險業者提醒，因「近視雷射」目前仍不屬於健保給付範圍，需要民眾自費執行，對於其是否有列入保險範圍，需要依據保單細項而定。