眼睛保險聚焦 五業者搶市

在現代生活中，眼睛扮演著接收資訊的關鍵角色，然而長時間使用3C產品、用眼過度，加上外在環境因素，都可能對眼睛造成損傷，進而引發各類眼疾甚至導致失明，因此眼睛保險商品近年逐漸受到矚目。

國內壽險中包括國泰人壽、安達人壽、保誠人壽、元大人壽以及臺銀人壽等五家，都推出眼疾相關保單，而也有業者推出保單結合外溢機制，可享保費折減。

以往白內障視為高齡者較容易罹患之眼疾，於50、60歲罹患白內障的比率較高，但隨著現在接觸3C產品的時間增加，使得白內障患者有年輕化的趨勢。常見的四大眼疾中，不僅白內障，如青光眼、黃斑部病變和視網膜剝離，皆有出現患者年輕化趨勢。隨著民眾對眼睛健康意識提升，專屬的眼睛保險商品近年逐漸受到矚目。

國泰人壽在2022年首度推出眼睛險，如今再推出「睛彩人生PLUS手術醫療健康保險附約（外溢型）」，針對中壯年與高齡族群提供青光眼、黃斑部病變、白內障、視網膜剝離等四大常見眼疾手術與特定處置保障。該保單承保年齡鎖定在保險年齡40歲至70歲，保證續保至80歲。新版眼睛險還搭配「FitBack健康吧」健康計劃，指定會員等級最高享3%保險費折減。

安達人壽推出「安心護眼」定期健康保險，繳費年期分為10年及20年，保障內容包含常見四大眼疾，提供高達40項手術或特定處置之醫療保障（35項手術、五項特定處置），如果因眼睛疾病或傷害，只要符合條款約定，接受條款約定的手術或特定處置，單次可給付保額一倍之眼睛醫療保險金。若同一次手術中接受二眼手術時，則視為二次，四項眼疾中每項眼疾分別提供兩次之眼睛醫療保險金給付。若因意外或疾病導致雙目失明，給付15倍保額。

保誠人壽「睛元保」終身健康保險，滿周歲即可投保，保障可至110歲，保障範圍包含眼睛手術保險金、眼睛手術住院保險金與失明保險金、雙目完全失明保險金等五大項目，累計給付總額最高250倍。

元大人壽「好視元滿」保障期間直至被保險人保險年齡86歲。針對四大眼疾以及雙目失明提供相關醫療保障；若契約持續有效，保障滿期後將可以領取滿期保險金。

臺銀人壽「睛好保保險」主要提供四大眼疾保障，包含眼睛療養補貼、雙目失明保障、豁免保險費、身故保險金、滿期保險金等。若保險年齡達86歲的保單周年日仍生存時，給付滿期保險金。