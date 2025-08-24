台幣升值效應！國銀新南向放款不增反減 較去年底衰退80億

金管會原本訂定今年授信總餘額目標為增加728億元，不過最新統計顯示，截至本年7月底，國銀對新南向國家授信餘額為等值台幣1兆8125億元，反而較113年12月底的1兆8204億元減少80億元，銀行指出，主要和4月至7月台幣升值致轉換後金額減少，此外，亦有企業戶趁台幣升值之際有匯差，趕快提前清償海外借款，二大原因使新南向放款不增反減。

金管會最新統計也顯示，若和去年同期相較， 7月底國銀對新南向國家授信餘額為等值台幣1兆8125億元，較113年7月底的1兆7776億元增加349億元。

統計也顯示，授信總餘額較113年底增加最多的前二大國家為印度、新加坡，分別增加344億元，新加坡104億元，和當地經濟相對活絡，企業授信需求增加有關

截至114年7月底，授信總餘額較113年底增加最多的前5家銀行則分別為北富銀、中信銀、國泰世華銀、元大銀、凱基銀，分別增加200億元、94億元、90億元、43億元、41億元。