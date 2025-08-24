中信銀理財遊樂園特展 銀行董事上陣傳授親子財商知識

中國信託商業銀行推廣普惠金融教育，舉辦「理財遊樂園—開啟聰明理財力」特展活動，與近百位小朋友傳授存錢、花錢與防詐的重要觀念，展現中信銀扎根金融教育的行動力。

中信銀董事鄭泰克、王正新、趙國帥、施光訓及獨立董事楊聲勇及劉長春，昨（23）日出席中國信託文薈館「理財遊樂園—開啟聰明理財力」特展活動，此特展於今年7月開展，至今已吸引逾4萬人次參觀。董事們參與「理財小劇場」活動，以淺顯易懂的方式與孩童面對面交流，鼓勵家長與孩子一同建立財務規劃概念。

董事們教導孩童「零用錢使用」、「消費心理」及「詐騙警覺」實際運用的技巧，從超商特價品選擇、購物話術等情境，引導孩子體驗生活中常見的金錢挑戰。施光訓於「理財小劇場」扮演消費高手，叮嚀小朋友「想花錢之前想一想，究竟是需要還是想要，才能做出聰明的選擇」；楊聲勇則扮演防詐守護神，藉由注意與忠實義務原則提醒小朋友「想要擁有守護財富的超能力，必須要分辨真假訊息，不要貪心，才不會讓壞人有機會騙走錢。」

「理財遊樂園—開啟聰明理財力」特展展期至今年9月30日止，每周二至周日上午11時至下午5時30分於中國信託金融園區A棟1樓展出。