Fed 在9月降息機率大增 可加碼高殖利率債市

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾態度轉鴿，市場預期Fed在9月降息的機率大增，也為債市營造有利環境。法人認為，投資人不必過度糾結Fed的降息速度，而是應採取分散靈活投資，網羅各類債券的投資機會。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，美國消費者、企業支出與房市活動已見放緩，Fed可望恢復降息，有利於債券投資。現今美國非投資等級公司體質改善，信評達BB以上占比高於五成，因此即使經濟成長力道轉弱，企業違約風險仍可控，加上殖利率仍高於7%，可彌補潛在風險，因此市場需求穩固、創造有利的供需技術面優勢。

富蘭克林投顧表示，全球關注美國利率發展時，拉丁美洲和非洲不乏有接近或高於10%的公債殖利率機會可尋。受到美國關稅衝擊，新興國家也多有空間降息以提振經濟，有利於當地公債表現。

而且，富蘭克林投顧指出，今年以來全球資金回流到新興國家當地公債市場的資金仍不明顯、並未出現擁擠交易。預期在美元貶值趨勢之下，新興國家當地債可望吸引更多資金流入。

