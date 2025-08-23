美國連41季居金控海外最大曝險 金管會：風險可控

金管會統計顯示，美國已連續41季、逾10年居金控海外最大曝險國，曝險金額達新台幣9兆5635億元，穩居冠軍。金管會說明，持續進行金融監理，也有委託存保監控海外狀況，銀行也有專責單位控管，截至目前國銀資產品質都還不錯，風險仍屬可控。

金管會自2015年第2季起開始對外公告金控集團國內及海外曝險統計，最新數字顯示，整體金控集團今年第2季海外曝險為新台幣27.02兆元，受新台幣匯率第2季大升影響，海外曝險單季大減2.09兆元，創2015年統計以來最大減量。

金控海外前10大曝險國家或地區，美國曝險以9兆5635億元穩居冠軍，已經是連續41季位居海外最大曝險國。觀察過去歷年金控在美國曝險狀況，從2015年的2.56兆元大致呈穩定上升，並在2024年第4季突破10兆元，今年首季更達到歷史新高10.35兆元。

不過，隨著美國今年提出關稅政策，引發金融市場震盪，加上新台幣第2季強烈升值，以及部分債券部位到期，帶動金控對美國第2季曝險跌破10兆元，單季大減7923億元，也創下美國曝險單季最大減量。美國占海外曝險總額的比例也從35.56%微降至35.39%。

金管會官員說明，平常持續進行金融監理，不會因發生關稅事件才關切金控美國曝險，金管會持續都有委託存保監控海外狀況，銀行內部也有專責風險控管單位，投資、授信都很仰賴經驗累積。近期針對國銀進行壓力測試，也把重大國際金融情勢因子納入考量，而且加壓的極端狀況也有測試，目前風險仍屬可控。

美國總統川普近期頻頻揮舞關稅大刀，也讓許多台商考量擴大投資美國，目前台灣多家國銀在美國都有設據點，除了看準台商赴美商機外，也認為資料中心等AI關聯產業具備成長潛力。

觀察金控對美國曝險狀況，3大類來源為拆放、放款淨額與投資淨額，其中以投資淨額占比近9成最高。業者指出，對美投資法規都有規定上限，也會因應景氣循環進行調整。

金管會官員說明，美國是非常成熟的金融市場，有價證券發行數量也多，加上債券等商品評等相對好，帶動投資美國金額，不僅是台灣、其他國家也是如此。