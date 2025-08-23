中信銀大陸拓點再下一城 深圳福田支行9月12日開設

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信金控（圖中）旗下中國信託銀行歷經三年籌備，位於深圳福田支行，將於9月12日開設。圖／中信金控提供
中信金控（2891）旗下中國信託銀行歷經三年籌備，位於深圳福田支行，將於9月12日開設，相較於國內公股行庫紛紛撤出大陸市場，中信銀卻逆勢拓展大陸據點，中信主管表示，此舉主要是為了貼近服務台商，完整布局華南市場。

另外，中信銀昨（22）日董事會也通過增資金美信消費金融公司人民幣2.54億元，主要是應合作夥伴之邀，共同投資，希望能拓展大陸消金市場。

中信銀表示，福田支行的設立，希望能擴張在中國大陸的據點版圖，展現中信銀深化兩岸金融服務網絡的決心，持續擴大國際市場的服務能量。

目前，中信銀在中國大陸布局已包含上海分行、廣州分行、廈門分行、深圳分行，以及上海長寧支行、虹橋支行，共計四個分行與兩個支行。

隨著深圳福田支行的成立，大陸據點將增至四個分行與三個支行，形成更完整的金融服務網絡。

依據當地規範，大陸的分行執照原則上不得跨省經營，因此跨省設點須新設分行，而在同一省或同城市異地拓展時，則可透過支行形式落地，功能類似台灣的簡易型分行，並歸屬於當地分行管轄。

深圳福田支行的設立，是中信銀早已規劃的布局，籌備歷時三年多，並於近期取得大陸主管機關核發的營業執照，正式邁入開業倒數。

中信銀指出，深圳作為華南地區的核心城市之一，匯聚完整的製造業與科技供應鏈，具備強勁的產業聚落優勢。此區域不僅是全球供應鏈的重要據點，更是台商與跨國企業的重要基地，因此評估具有長期經營價值與拓展潛力。

新設立的深圳福田支行將鎖定中小企業金融服務，由專責小型企業金融團隊聚焦服務當地中小企業客戶，提供存放款、貿易融資、銀團貸款等多元服務；與深圳分行互相串聯，共同深耕華南市場。

藉由在地化經營與跨境金融資源的結合，協助客戶拓展國際商機。

市場人士分析，中信銀積極擴張大陸據點，特別是在粵港澳大灣區的布局，反映出台灣金融業對於大陸市場長期發展的重視。

兩岸產業鏈與貿易仍持續往來，跨境金融需求不斷增，中信銀透過在地經營結合跨境資源，有助於強化客戶黏著度，並進一步提升競爭優勢。

