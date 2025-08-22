台幣周貶5.75角淪最弱亞幣 收30.585元探逾三個半月低點

外資持續偏空操作，台北股匯市本周雙雙承壓。根據統計，本周外資在台股提款，龐大賣壓直接衝擊匯市表現，新台幣兌美元匯率全周重貶5.75角、跌幅達1.88%，周線連二黑。昨（22）日匯價以30.585元作收，貶值8分，下探逾三個半月新低，成交量達23.485億美元，並已連七個交易日走貶。今年以來新台幣兌美元升幅收斂至7.18%。

匯銀主管指出，近期新台幣走勢受到國際金融環境影響甚鉅。美國聯準會（Fed）主席鮑爾尚未發表談話，但多位官員提前釋出鷹派訊號，推升美債殖利率及美元走強，吸引資金回流美國。外資資金因此持續撤離台灣市場，加重台幣貶值壓力。雖然外電傳出美國政府表態不會入股台積電，理應有助於市場信心，但外資昨日仍大砍台股逾百億元，顯示市場對於Fed貨幣政策前景、台美關稅談判進展，以及美股高檔修正的擔憂，讓投資人選擇獲利了結，導致台股與台幣雙雙承壓。

昨日主要貨幣對美元升貶幅

新台幣自8月中旬以來一路走貶，昨日上午盤一度貶破30.6元，觸及30.682元新低。不過下午盤出口商進場拋匯，帶來部分支撐，午後跌勢略有收斂。匯銀人士分析，美元指數近期已連續走高，短線漲幅或已接近滿足，未來走勢將主要取決於鮑爾在傑克森洞（Jackson Hole）年會的最新談話內容，以及市場如何解讀其降息節奏。

央行統計顯示，昨日美元指數上漲0.51%，亞幣中，韓元逆勢升值0.31%，其餘多數下跌，日圓重貶0.69%為單日最弱亞幣、新台幣下跌0.26%、新加坡幣貶0.22%、人民幣小跌0.05%。若以單周表現來看，新台幣累計貶值1.88%，在亞幣中墊底，日圓跌1.08%、新加坡幣跌0.52%，韓元則幾乎收平，人民幣甚至小漲0.03%。

整體而言，台幣連七日走貶，不僅反映國際美元強勢，更反映出台股短期波動與外資提款效應。市場接下來將聚焦鮑爾談話與台美貿易協商動態，並觀察外資是否有回頭跡象。對出口商而言，本周台幣偏弱走勢完全切中需求。