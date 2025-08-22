快訊

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

台幣周貶5.75角淪最弱亞幣 收30.585元探逾三個半月低點

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
外資持續偏空操作，台北股匯市本周雙雙承壓。聯合報系資料照
外資持續偏空操作，台北股匯市本周雙雙承壓。聯合報系資料照

外資持續偏空操作，台北股匯市本周雙雙承壓。根據統計，本周外資在台股提款，龐大賣壓直接衝擊匯市表現，新台幣兌美元匯率全周重貶5.75角、跌幅達1.88%，周線連二黑。昨（22）日匯價以30.585元作收，貶值8分，下探逾三個半月新低，成交量達23.485億美元，並已連七個交易日走貶。今年以來新台幣兌美元升幅收斂至7.18%。

匯銀主管指出，近期新台幣走勢受到國際金融環境影響甚鉅。美國聯準會（Fed）主席鮑爾尚未發表談話，但多位官員提前釋出鷹派訊號，推升美債殖利率及美元走強，吸引資金回流美國。外資資金因此持續撤離台灣市場，加重台幣貶值壓力。雖然外電傳出美國政府表態不會入股台積電，理應有助於市場信心，但外資昨日仍大砍台股逾百億元，顯示市場對於Fed貨幣政策前景、台美關稅談判進展，以及美股高檔修正的擔憂，讓投資人選擇獲利了結，導致台股與台幣雙雙承壓。

昨日主要貨幣對美元升貶幅
昨日主要貨幣對美元升貶幅

新台幣自8月中旬以來一路走貶，昨日上午盤一度貶破30.6元，觸及30.682元新低。不過下午盤出口商進場拋匯，帶來部分支撐，午後跌勢略有收斂。匯銀人士分析，美元指數近期已連續走高，短線漲幅或已接近滿足，未來走勢將主要取決於鮑爾在傑克森洞（Jackson Hole）年會的最新談話內容，以及市場如何解讀其降息節奏。

央行統計顯示，昨日美元指數上漲0.51%，亞幣中，韓元逆勢升值0.31%，其餘多數下跌，日圓重貶0.69%為單日最弱亞幣、新台幣下跌0.26%、新加坡幣貶0.22%、人民幣小跌0.05%。若以單周表現來看，新台幣累計貶值1.88%，在亞幣中墊底，日圓跌1.08%、新加坡幣跌0.52%，韓元則幾乎收平，人民幣甚至小漲0.03%。

整體而言，台幣連七日走貶，不僅反映國際美元強勢，更反映出台股短期波動與外資提款效應。市場接下來將聚焦鮑爾談話與台美貿易協商動態，並觀察外資是否有回頭跡象。對出口商而言，本周台幣偏弱走勢完全切中需求。

外資 新台幣 美國聯準會

延伸閱讀

觀望全球央行年會 新台幣連7貶收30.585元

外資連4賣再減碼163億元 反手買超廣宇東元

整理包／Fed鮑爾今晚演說可能透露什麼訊息？今年年會還有哪些看點？

全球央行總裁年會風雨欲來 川普逼退鮑爾、理事庫克陷醜聞風暴

相關新聞

台幣周貶5.75角淪最弱亞幣 收30.585元探逾三個半月低點

外資持續偏空操作，台北股匯市本周雙雙承壓。根據統計，本周外資在台股提款，龐大賣壓直接衝擊匯市表現，新台幣兌美元匯率全周重...

中信銀大陸拓點再下一城 深圳福田支行9月12日開設

中信金控旗下中國信託銀行歷經三年籌備，位於深圳福田支行，將於9月12日開設，相較於國內公股行庫紛紛撤出大陸市場，中信銀卻...

國泰金李長庚：美元指數看漲 有利壽險

美國對等關稅進入最後階段，國泰金總經理李長庚昨（22）日於法說會表示，川普公布中東、亞洲等多國都是數千億美元投資，加上軍...

觀望全球央行年會 新台幣連7貶收30.585元

市場靜待美國聯準會（Fed）主席鮑爾於傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會發表談話，投資人操作保守，台灣今...

等不到房貸好急？這家銀行免排隊 首購利率參考行情2.6~2.7%不加價

銀行房貸吃緊，公股行庫連配合政策優先辦理的新青安房貸都要排隊等撥款，有民營銀行因為房貸水位相對寬鬆，因此不用排隊撥款，京...

實支實付醫療險大開漲價之門 壽險公會最新說法來了

針對健康險保單賠錢，金管會請保發中心針對保費調高，研議相關指引，引發市場認為實支實付險將大開漲價之門，壽險公會今天發出五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。