國泰金李長庚：美元指數看漲 有利壽險

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

美國對等關稅進入最後階段，國泰金（2882）總經理李長庚昨（22）日於法說會表示，川普公布中東、亞洲等多國都是數千億美元投資，加上軍購、能源及農產品採購，將產生高達數兆計龐大美元需求，可能推升美元指數、產業今年飽受台幣升值之苦緩解；另對壽險外準金有利，海外債帳面縮水回沖。

李長庚觀察，川普要求各國投資一定買軍備、能源及農產品。明年我國軍備預算佔GDP增至3.3%。中東就承諾上兆美元投資，加上日本及南韓等國也是數兆美元，未來三年內這些國家忽然要籌三兆多美元。如此龐大需求當然美元指數上升，今年大家飽受台幣升值之苦，匯率風險得以緩解是好事，「但投資那麼多錢是壞事」，錢被抽走可能對股市產生負面影響。

李長庚提到，關稅影響應為一次性，雖看似有通膨跡象，但還是回歸經濟狀況，若勞動市場等不理想聯準會有機會降息，對國泰投資部位尤其債券有利，而外價準備金新制累積逐步增加，未來台幣變動對壽險業影響趨向中性。

國壽執行副總林昭廷指出，目前外價金超過564億，7月減少主因台幣匯率幾乎不動，其他雜幣貶值2%至3％，導致替代避險損失。現在避險比例約60%；雜幣對台幣有效性超過四成，估算台幣升貶1%影響外價金約60億元，目前可以抵禦台幣升值到27.5元至28元。

對於實支實付險費率醞釀調漲，李長庚表示，條款保證續保但沒有保證價格，隨醫療成本上升，費率不變不太可能。

