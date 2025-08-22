中信銀中國深圳福田支行 9/12開業
中信金今天代子公司中信銀公告，深圳福田支行預定9月12日開業。中信金表示，中國華南地區是重要製造業重鎮，深圳福田支行整體籌備時間歷經3年多，現已取得中國主管機關的營業執照，福田支行將聚焦服務當地中小企業客戶。
中信金指出，中國華南地區匯集許多全球供應鏈上中下游廠商，評估深圳具備長期經營機會可以拓展區域優質客戶。現配合當地業務發展需求，成立深圳福田支行，由專責小型企業金融團隊聚焦服務當地中小企業客戶，未來跟深圳分行互相串聯，深耕中國華南市場。
中國信託目前在中國大陸地區分支機構的營運策略以強化管控，更積極地進行貸中、貸前、貸後的風險管理，同步深化客戶往來關係，結合銀行跨境金融平台，提供客戶全方位的金融服務。
中信金今天也公告，代子公司中國信託商業銀行公告董事會通過參與中國大陸地區廈門金美信消費金融有限責任公司增資案，交易總金額人民幣2.54億元（約新台幣10.8億元），待主管機關核准後生效。
