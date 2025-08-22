彰銀ChaiBo APP X 早點Morning 晨光時刻用台灣Pay享40%優惠

彰化銀行（2801）再度攜手「早點Morning」線上點餐平台，舉辦「早點Morning用台灣Pay現折20% 晨光時刻幸福加乘」活動，於今年8月25日至明年2月25日活動期間，凡使用「早點Morning」線上點餐平台，選擇「台灣Pay」使用金融卡、帳戶或信用卡進行付款，不限金額可享現折20%現金回饋，單筆交易回饋上限為新台幣300元，本活動合計回饋總金額上限30萬元。

彰銀表示，ChaiBo APP用戶亦可透過專屬連結至活動網站，且使用彰銀ChaiBo APP「台灣Pay」支付，除原有台灣Pay現折20%外，再加碼折20%，筆筆消費增享回饋，加碼活動回饋總金額上限15萬元。

彰銀指出，「早點Morning」係專為早餐打造的線上網路點餐平台，可提早或即時預購餐點輕鬆取餐，讓緊湊的早晨不再手忙腳亂，本活動亦結合彰化銀行今年度上線的ChaiBo APP生態圈，食衣住行一鍵串聯，只要成為彰銀ChaiBo APP用戶，即可獲得最全面生活便利體驗及物超所值的價格與服務，體驗完整線上數位旅程。

彰化銀行近年藉由推廣TWQR「台灣Pay」行動支付，協助傳統微型商家收款數位轉型，減少現金交易的風險，並逐步擴及各地商圈、市場及雲端平台合作，提升合作店家的經營效率與競爭力，實踐普惠金融及企業永續的社會責任。