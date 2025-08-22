快訊

美股大幅拉回警訊齊發？策略師警告「前路不順」：已亮起8個紅燈

2025上市公司第二起！ PCB材料商昇貿爆出逾8729萬元違約交割

彰銀ChaiBo APP X 早點Morning 晨光時刻用台灣Pay享40%優惠

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

彰化銀行（2801）再度攜手「早點Morning」線上點餐平台，舉辦「早點Morning用台灣Pay現折20% 晨光時刻幸福加乘」活動，於今年8月25日至明年2月25日活動期間，凡使用「早點Morning」線上點餐平台，選擇「台灣Pay」使用金融卡、帳戶或信用卡進行付款，不限金額可享現折20%現金回饋，單筆交易回饋上限為新台幣300元，本活動合計回饋總金額上限30萬元。

彰銀表示，ChaiBo APP用戶亦可透過專屬連結至活動網站，且使用彰銀ChaiBo APP「台灣Pay」支付，除原有台灣Pay現折20%外，再加碼折20%，筆筆消費增享回饋，加碼活動回饋總金額上限15萬元。

彰銀指出，「早點Morning」係專為早餐打造的線上網路點餐平台，可提早或即時預購餐點輕鬆取餐，讓緊湊的早晨不再手忙腳亂，本活動亦結合彰化銀行今年度上線的ChaiBo APP生態圈，食衣住行一鍵串聯，只要成為彰銀ChaiBo APP用戶，即可獲得最全面生活便利體驗及物超所值的價格與服務，體驗完整線上數位旅程。

彰化銀行近年藉由推廣TWQR「台灣Pay」行動支付，協助傳統微型商家收款數位轉型，減少現金交易的風險，並逐步擴及各地商圈、市場及雲端平台合作，提升合作店家的經營效率與競爭力，實踐普惠金融及企業永續的社會責任。

APP 彰銀 雲端平台

延伸閱讀

珍妮佛安妮斯頓慘遭潑黑漆！「權力鬥爭」一觸即發　陰謀浮現

00878+金融股領息39萬！阿愷：高股息就是房客、讓房東不用擔心房價漲跌

彰銀推廣射箭運動

企業射箭／彰銀主場日走出低谷 混雙吳昱明、李彩綺「死馬當活馬醫」成轉捩點

相關新聞

實支實付醫療險大開漲價之門 壽險公會最新說法來了

針對健康險保單賠錢，金管會請保發中心針對保費調高，研議相關指引，引發市場認為實支實付險將大開漲價之門，壽險公會今天發出五...

李長庚：川普全球關稅談判將促升美元 台幣等多國幣別應會趨貶

國泰金控總經理李長庚今日在法說會後受訪時指出，美國總統川普對全球關稅談判，合計三年全球會有至少3兆美元的採購或投資需求，...

觀望全球央行年會 新台幣連7貶收30.585元

市場靜待美國聯準會（Fed）主席鮑爾於傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會發表談話，投資人操作保守，台灣今...

等不到房貸好急？這家銀行免排隊 首購利率參考行情2.6~2.7%不加價

銀行房貸吃緊，公股行庫連配合政策優先辦理的新青安房貸都要排隊等撥款，有民營銀行因為房貸水位相對寬鬆，因此不用排隊撥款，京...

談聯準會降息對壽險業影響 李長庚：看匯率與利率拉鋸的結果

針對美國聯準會的利率政策，國泰金控總經理李長庚今日在法說會後受訪時分析，關稅對通膨的影響是一次性的，他認為聯準會的利率政...

三商美邦人壽傳出售 公司說話了

三商美邦人壽（2867）傳出近期出售，29日將由買家進行出價，三商美邦人壽表示，公司不予置評，並強調營運一切正常，保戶及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。