兆豐銀行協辦錸工場運動會 向近300長者宣導信託防詐

2025上市公司第二起！ PCB材料商昇貿爆出逾8729萬元違約交割

兆豐銀行協辦錸工場運動會 向近300長者宣導信託防詐

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行落實推動普惠金融，協辦錸工場趣味運動會宣導信託防詐，與近300位長輩同樂。兆豐銀行／提供
兆豐銀行落實推動普惠金融，協辦錸工場趣味運動會宣導信託防詐，與近300位長輩同樂。兆豐銀行／提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行致力推動永續金融，積極關懷高齡照護機構並提供各項協助，與錸德科技集團旗下錸工場股份有限公司合作，協辦錸工場22日於桃園市觀音區舉辦的「錸工場趣味運動會」，兆豐銀行除現場設攤宣導信託與防詐外，志工也與錸工場6間日照中心近300位長者互動問答，寓教於樂。

今年是錸工場第二年舉辦運動會，也是首度結合金融業者，引導長輩透過趣味互動的形式同時學習金融知識。錸工場積極發展國際合作、擴展照顧產業，引進全新「減法照顧」模式，不剝奪長者自理能力，創造智能照顧的「錸工場」日照中心，以自行研發的智慧照護系統觀測長輩活動及健康評估，確保長輩安全的同時也能保有自由空間，重拾生活自主能力。

兆豐銀行指出，本次運動會也是兆豐銀行「穩步前行方舟計畫」信託系列活動的第三站，特別安排高齡金融規劃顧問師團隊提供長輩免費諮詢，並協助長者使用Whoscall過濾詐騙電話及訊息，進行信託與防詐知識及問答遊戲，亦邀請泰達椅業者永朔實業公司共同關懷高齡者並捐贈泰達椅，期望長輩透過活動提升金融安全知識，保障自身的財務安全。

兆豐銀行今年初為錸工場辦理低碳智慧專案貸款，並與該公司簽訂MOU，共同推廣安養信託及樂齡生活觀念，同時針對錸工場提供「幸福預守」預開型安養信託優惠辦理方案，鼓勵其學員與員工提前規劃退休生活，預先辦理安養信託，深化信託異業結盟合作，未來兆豐銀行將持續攜手結盟夥伴深入各社區鄰里，共同宣導信託防詐，落實推動普惠金融。

