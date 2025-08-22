觀望全球央行年會 新台幣連7貶收30.585元

市場靜待美國聯準會（Fed）主席鮑爾於傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會發表談話，投資人操作保守，台灣今天股匯齊跌，不過新台幣匯率已經貶至波段低點，美元賣盤湧現，跌幅收斂，今天收盤收30.585元，貶8分，週線連2黑。

美國總統川普頻頻施壓聯準會降息，不過部分聯準會官員釋出偏鷹立場，讓鮑爾預計於全球央行年會發表的演說更受矚目，是維持審慎降息步調，還是有驚人之語，將牽動後續金融市場發展。

市場觀望全球央行年會，股匯偏弱盤整。今天台股高檔震盪，加權指數終場下跌197.66點，收在23764.47點。外資連4賣，累計賣超金額突破新台幣千億元。

新台幣兌美元今天開盤價為30.54元，在美元強彈、台股下挫、熱錢出走3大利空夾擊下，貶勢持續擴大，盤中最低觸及30.682元，重貶1.77角；隨著匯價再次改寫波段低點，出口商積極拋匯，央行也有調節，跌幅迅速收斂，終場守住30.5元價位，不過匯價連7跌，續寫逾3個半月新低，台北及元太外匯市場總成交金額則達23.485億美元的大量。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值5.75角或1.88%，週線連2黑。

外匯交易員分析，過去曾發生鮑爾於全球央行年會演講釋出明確降息訊號，金融市場馬上迎來大行情，如今全球央行年會即將登場，市場屏息以待，希望有明確訊號，為後續操作提供指引，加上台股創高後拉回修正，外資順勢將資金撤出、先行回防，新台幣隨之走弱。

外匯交易員進一步表示，近日有聯準會官員發表偏鷹言論，市場的降息預期降溫，如果鮑爾演說超乎市場預期，不排除下週金融市場風向又要改變，現在先靜觀其變，等待鮑爾演說揭曉答案，並看後續外資如何操作。