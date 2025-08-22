聽新聞
等不到房貸好急？這家銀行免排隊 首購利率參考行情2.6~2.7%不加價
銀行房貸吃緊，公股行庫連配合政策優先辦理的新青安房貸都要排隊等撥款，有民營銀行因為房貸水位相對寬鬆，因此不用排隊撥款，京城銀行（2809）今天宣布，為迎合客戶房貸需求，京城銀已再增加房貸額度，首購利率參考市場行情維持在2.6%至2.7%之間，歡迎有需要、非投資客的民眾來京城銀申辦房貸。
京城銀行今天下午舉行併入永豐金控（2890）前的最後一次法人說明會，會上京城銀總經理姜宏亮指出，目前京城銀依銀行法72-2條計算的不動產與房貸相關水位，僅24.3%，而京城銀月前才向金管會核備再增加50億元的房貸可承作額度，加計後依銀行法72-2條計算水位仍未達25%，因此來京城銀申辦房貸免排隊，而且首購房貸利率僅以行情價約2.6%至2.7%之間計算，不會因為國銀同業普遍房貸資金緊俏，而拉高房貸利率。
姜宏亮指出，今年上半年京城銀房貸就新辦理了400多件，新增房貸餘額也增加了40多億元，迎合客戶房貸需求，因此再增加房貸承作餘額空間，歡迎自住客包括首購族在內，不是投資或轉租，都可前來申辦，比起不少銀行房貸排撥可能等上三個月甚至半年之久，京城銀申辦免排隊，審理通過很快就可撥貸。
