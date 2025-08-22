快訊

濫用就安基金？導演羅景壬團隊拍片獲2872萬補助 許銘春涉貪列被告

他心疼回收嬤在外奔波 請喝飲料秒遭「1句」打臉：超級尷尬

閣員請辭又一人！數發部長黃彥男借調期滿 辭職歸建中研院

聽新聞
0:00 / 0:00

等不到房貸好急？這家銀行免排隊 首購利率參考行情2.6~2.7%不加價

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
房貸示意圖。圖／ingimage
房貸示意圖。圖／ingimage

銀行房貸吃緊，公股行庫連配合政策優先辦理的新青安房貸都要排隊等撥款，有民營銀行因為房貸水位相對寬鬆，因此不用排隊撥款，京城銀行（2809）今天宣布，為迎合客戶房貸需求，京城銀已再增加房貸額度，首購利率參考市場行情維持在2.6%至2.7%之間，歡迎有需要、非投資客的民眾來京城銀申辦房貸。

京城銀行今天下午舉行併入永豐金控（2890）前的最後一次法人說明會，會上京城銀總經理姜宏亮指出，目前京城銀依銀行法72-2條計算的不動產與房貸相關水位，僅24.3%，而京城銀月前才向金管會核備再增加50億元的房貸可承作額度，加計後依銀行法72-2條計算水位仍未達25%，因此來京城銀申辦房貸免排隊，而且首購房貸利率僅以行情價約2.6%至2.7%之間計算，不會因為國銀同業普遍房貸資金緊俏，而拉高房貸利率。

姜宏亮指出，今年上半年京城銀房貸就新辦理了400多件，新增房貸餘額也增加了40多億元，迎合客戶房貸需求，因此再增加房貸承作餘額空間，歡迎自住客包括首購族在內，不是投資或轉租，都可前來申辦，比起不少銀行房貸排撥可能等上三個月甚至半年之久，京城銀申辦免排隊，審理通過很快就可撥貸。

京城銀行 新青安房貸

延伸閱讀

00918三年報酬率近翻倍！謝富旭：成分股不僅填息部分甚至有資本利得

00878配息連三降仍有7.6％殖利率！謝富旭：投資人免過度恐慌

被爆劉文正弟子愛慕 60歲玉女掌門人認了：幸好沒交往

難專注學習…家扶調查「弱勢家庭人均5.92坪」 孩子須輪值使用書桌

相關新聞

實支實付醫療險大開漲價之門 壽險公會最新說法來了

針對健康險保單賠錢，金管會請保發中心針對保費調高，研議相關指引，引發市場認為實支實付險將大開漲價之門，壽險公會今天發出五...

李長庚：川普全球關稅談判將促升美元 台幣等多國幣別應會趨貶

國泰金控總經理李長庚今日在法說會後受訪時指出，美國總統川普對全球關稅談判，合計三年全球會有至少3兆美元的採購或投資需求，...

等不到房貸好急？這家銀行免排隊 首購利率參考行情2.6~2.7%不加價

銀行房貸吃緊，公股行庫連配合政策優先辦理的新青安房貸都要排隊等撥款，有民營銀行因為房貸水位相對寬鬆，因此不用排隊撥款，京...

談聯準會降息對壽險業影響 李長庚：看匯率與利率拉鋸的結果

針對美國聯準會的利率政策，國泰金控總經理李長庚今日在法說會後受訪時分析，關稅對通膨的影響是一次性的，他認為聯準會的利率政...

三商美邦人壽傳出售 公司說話了

三商美邦人壽（2867）傳出近期出售，29日將由買家進行出價，三商美邦人壽表示，公司不予置評，並強調營運一切正常，保戶及...

國壽避險比率降至61% 國內外股票帳上未實現利益逾450億

國泰金控今日召開法說會，國泰金旗下國泰人壽執行副總林昭廷指出，國泰人壽的國內外股票投資未實現利益在7月已超過450億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。