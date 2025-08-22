永豐金併京城銀 啟動專案小組並處理IT系統整併規劃

永豐金控與京城銀行合併倒數，京城銀今天在法說會表示，雙方7月9日成立「豐喜迎京」專案小組，希望更有效率地進行合併作業，第一階段處理相關辦法作業流程，另也著手處理IT系統整併規劃作業。

京城銀行今天舉行2025年上半年法人說明會，2025年上半年淨收益為新台幣43.19億元，稅後損益15.74億元，每股稅後盈餘1.42元，每股淨值為51.67元。其中，整體獲利表現相較去年減少23%，主要因其他收入減少，利息淨收益仍較去年同期增加17%。

授信業務部分，2025年上半年京城銀放款總額新台幣2254億元，授信相關手續費收益8.33億元，整體利息淨收益為34.42億元，較去年同期增加17%。另逾期放款比率0.02%、逾期放款覆蓋率7736%、全體放款覆蓋率1.33%。

永豐金控與京城銀行分別在今年3月3日召開股東臨時會通過股份轉換案，金管會6月19日核准收購案，後續待10月1日股份轉換基準日之後，京城銀將成為永豐金100%持股的子公司。

京城銀總經理姜宏亮表示，永豐金與京城銀7月9日成立「豐喜迎京」專案小組，分業務別進行洽商，第一階段聚焦內部法規、作業流程等，另亦已針對IT系統整併工作進行相關會議。

旗下子公司京城證券已於6月初公告，由街口網路金融科技股份有限公司買下100%股權，姜宏亮表示，主管機關包括投審會及證期局，投審會方面下週應會有明確方向出爐，取得核准函後，證期局才進行准駁，主要審查仍以資金流向查核為主。

此外，京城銀上半年房貸持續成長，引發媒體關注。姜宏亮說明，京城銀過去較少承作房貸，但受到第7波選擇性信用管制影響，許多南部民眾找上京城銀，「在這個時間點，剛好有客人來找我們，大部分都會承作啦」，但原則上還是以首購、買給小孩（第2間房）、夫妻購屋等自住客為主，不接投資客或房仲客戶。

姜宏亮說明，考量客戶需求，京城銀7月已向銀行局核備，再增加新台幣50億元承作額度；至於房貸利率方面則參考市場行情，落在2.6%至2.7%之間。