醫療險保費指引 李長庚：兼顧保戶與企業穩健經營

因應壽險業需求，保發中心提出調整保費作業指引，外界關注醫療險恐漲價。國泰金總經理李長庚今天表示，好的保障型商品可以持續保障民眾，但也不能因醫療成本上升、外在環境改變，「20年費率都不改變，不太可能」，如何兼顧保戶權益與保險公司長期經營穩健，目前指引草案皆有兼顧，樂觀其成。

壽險業實支實付醫療險近年熱賣，但也陸續出現理賠認定爭議，導致實支實付醫療險損失率暴增。金管會日前委託保發中心研議「一年期以下傷害保險及健康保險商品訂價合理性作業指引」，主要針對1年期以下保證續保個人健康險，保單須符合2特定條件才能申請調整保費，第1年最多漲3成，後續每年上限1成。

作業指引已呈報金管會審核，金管昨天也釋出立場說明，所謂「保證續保」保單並未「保證費率不變」，本來就可調整價格，指引只是讓相關原則更明確，也會確保保險公司調整價格的合理性。

李長庚表示，這個議題包含法律層面與保戶認知層面，以法律條款來看，保單上所謂「保證續保」，並沒保證價格不改，隨著醫療成本上升、外在環境也在改變，20年費率都不改變不太可能。

李長庚指出，金管會跟保發中心提出的方式，如何兼顧保戶權益，也兼顧保險公司長期經營的穩健，目前草案兩方皆有兼顧，樂觀其成。一個好的保障型商品可以持續保障民眾，但也不能因外在環境改變，費率一直都不改，符合某種程度時有機制調整，讓彼此都可接受，也是應當的方向。

國泰人壽執行副總經理林昭廷會後受訪時表示，國壽的實支實付險保單一直僅接受正本理賠，沒有虧損的問題，也沒有調整價格的壓力。