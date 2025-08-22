快訊

橋面坍塌慘況曝！大陸黃河特大橋繩索斷裂16人墜落 居民嚇醒：像地震一樣

性平會認「未違性平法」…葉丙成仍請辭政務次長！教育部稍後將說明

金融業淨零新規2027年上路 勤業眾信解析三大變革

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信金融服務產業負責人楊承修。業者提供
勤業眾信金融服務產業負責人楊承修。業者提供

科學基礎減量目標倡議（SBTi）宣布，《金融業淨零標準》（Financial Institutions Net-Zero Standard, FINZ）已於2025年7月正式發布，並將自2027年起取代現行準則，成為全球金融機構設定減碳目標的唯一依循。專家指出，FINZ的上路，代表金融業正式進入「全方位深化」的淨零轉型階段，涵蓋放款、投資、承銷及保險等核心業務，對業者影響深遠。

勤業眾信金融產業負責人楊承修資深會計師表示，FINZ不只是更新規範，而是驅動金融機構從內到外全面調整的轉折點。新的準則將推動金融業強化碳盤查、制定明確氣候政策，並設定更具體的資產組合減碳目標，為未來十年金融體系的永續競爭力定調。

三大關鍵變革，第一，碳盤查範圍擴大，除了放款與投資，金融機構必須將承銷、產險商品的碳排放也納入盤查，並揭露盤查數據品質及方法，讓承諾更具可驗證性。

第二，制定具體氣候政策，準則要求業者最遲於2030年全面退出煤炭及油氣擴張相關金融活動，並針對毀林風險及不動產零碳就緒提出應對方案，例如停止支持不符合「零碳就緒」的新建築。

第三，設定近期及長期目標，金融機構必須同時規劃五年為一期的短期目標與2050年前的長期目標，確保資產組合逐步邁向淨零。最終須達成至少95%的資產組合實現淨零狀態，並符合SBTi最新標準。

勤業眾信永續轉型服務團隊資深執行副總經理李介文補充，金融機構除了訂定目標，更需重視數據揭露品質、毀林風險與不動產零碳就緒等細節。他建議台灣業者可結合金管會的「轉型計畫建議涵蓋事項」及「轉型授信審查參考指南」，將國際標準轉化為在地操作，落實永續策略。

專家提醒，FINZ為金融業提供明確路徑，台灣金融機構應立即盤點業務範疇、調整政策，並與投融資對象攜手規劃轉型。唯有以長期策略思維提前布局，才能在全球淨零競爭中保持優勢。

減碳 金融業

延伸閱讀

國民黨智庫：核能網路聲量竄升 討論聚焦供電、電價與減碳

防建商倒閉潮、民怨四起！接掌台中不動產公會 謝麟兒提3大建言

監院曝財產申報！蔣萬安存款暴增+繳清房貸 李四川背債2000萬

桃園全國減碳銀級認證數居冠 龍祥、仁祥里獲最高榮譽

相關新聞

實支實付醫療險大開漲價之門 壽險公會最新說法來了

針對健康險保單賠錢，金管會請保發中心針對保費調高，研議相關指引，引發市場認為實支實付險將大開漲價之門，壽險公會今天發出五...

談聯準會降息對壽險業影響 李長庚：看匯率與利率拉鋸的結果

針對美國聯準會的利率政策，國泰金控總經理李長庚今日在法說會後受訪時分析，關稅對通膨的影響是一次性的，他認為聯準會的利率政...

李長庚：川普全球關稅談判將促升美元 台幣等多國幣別應會趨貶

國泰金控總經理李長庚今日在法說會後受訪時指出，美國總統川普對全球關稅談判，合計三年全球會有至少3兆美元的採購或投資需求，...

三商美邦人壽傳出售 公司說話了

三商美邦人壽（2867）傳出近期出售，29日將由買家進行出價，三商美邦人壽表示，公司不予置評，並強調營運一切正常，保戶及...

國壽避險比率降至61% 國內外股票帳上未實現利益逾450億

國泰金控今日召開法說會，國泰金旗下國泰人壽執行副總林昭廷指出，國泰人壽的國內外股票投資未實現利益在7月已超過450億元，...

市場傳主動出售 三商美邦人壽：不予評論

媒體報導，成立逾30年的壽險公司三商美邦人壽決定出售，出售採「邀請制」，參加者9月前須遞交「不具約束力的意向書」才能進入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。