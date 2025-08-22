金融業淨零新規2027年上路 勤業眾信解析三大變革

科學基礎減量目標倡議（SBTi）宣布，《金融業淨零標準》（Financial Institutions Net-Zero Standard, FINZ）已於2025年7月正式發布，並將自2027年起取代現行準則，成為全球金融機構設定減碳目標的唯一依循。專家指出，FINZ的上路，代表金融業正式進入「全方位深化」的淨零轉型階段，涵蓋放款、投資、承銷及保險等核心業務，對業者影響深遠。

勤業眾信金融產業負責人楊承修資深會計師表示，FINZ不只是更新規範，而是驅動金融機構從內到外全面調整的轉折點。新的準則將推動金融業強化碳盤查、制定明確氣候政策，並設定更具體的資產組合減碳目標，為未來十年金融體系的永續競爭力定調。

三大關鍵變革，第一，碳盤查範圍擴大，除了放款與投資，金融機構必須將承銷、產險商品的碳排放也納入盤查，並揭露盤查數據品質及方法，讓承諾更具可驗證性。

第二，制定具體氣候政策，準則要求業者最遲於2030年全面退出煤炭及油氣擴張相關金融活動，並針對毀林風險及不動產零碳就緒提出應對方案，例如停止支持不符合「零碳就緒」的新建築。

第三，設定近期及長期目標，金融機構必須同時規劃五年為一期的短期目標與2050年前的長期目標，確保資產組合逐步邁向淨零。最終須達成至少95%的資產組合實現淨零狀態，並符合SBTi最新標準。

勤業眾信永續轉型服務團隊資深執行副總經理李介文補充，金融機構除了訂定目標，更需重視數據揭露品質、毀林風險與不動產零碳就緒等細節。他建議台灣業者可結合金管會的「轉型計畫建議涵蓋事項」及「轉型授信審查參考指南」，將國際標準轉化為在地操作，落實永續策略。

專家提醒，FINZ為金融業提供明確路徑，台灣金融機構應立即盤點業務範疇、調整政策，並與投融資對象攜手規劃轉型。唯有以長期策略思維提前布局，才能在全球淨零競爭中保持優勢。