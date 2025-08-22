快訊

橋面坍塌慘況曝！大陸黃河特大橋繩索斷裂16人墜落 居民嚇醒：像地震一樣

性平會認「未違性平法」…葉丙成仍請辭政務次長！教育部稍後將說明

聽新聞
0:00 / 0:00

談聯準會降息對壽險業影響 李長庚：看匯率與利率拉鋸的結果

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
談及美國聯準會降息對壽險業影響，國泰金控總經理李長庚表示，要看匯率與利率拉鋸的結果。圖/本報資料照片
談及美國聯準會降息對壽險業影響，國泰金控總經理李長庚表示，要看匯率與利率拉鋸的結果。圖/本報資料照片

針對美國聯準會的利率政策，國泰金控總經理李長庚今日在法說會後受訪時分析，關稅對通膨的影響是一次性的，他認為聯準會的利率政策，仍會回歸到評估整體經濟及勞動市場的變化，尤其若勞動市場不佳，仍有機會降息

降息對壽險業者影響，李長庚則表示，要從利率及匯率二方面來檢視，今年壽險飽受台幣升值之苦，但利率及匯率之間，有時雙向、有時同向，接下來若是利率調降、美元指數下走，對壽險而言又是另一個新困難點。

李長庚分析，倘若利率下降因為對債市有利，將有利於投資部位的評價，但若因為美元貶值推升台幣升值，此時業者的避險成本又上升，因此降息對壽險業者的整體影響，李長庚認為：「就看雙方拉扯力量誰大！」不過他也強調，匯率變動對業者影響將愈中性，這是由於外價準備金新制，業者累積金額都在增加。

李長庚也認為，在各國對美關稅確定之後，對美國輸出比重高的國家都會採取因應措施，愈來愈多的國家可能加入降息行列；他進而分析，這些國家由於關稅使其實質成本增加，若加上幣值升值再使匯兌成本又增加，此時產品邊際利益不夠高，除了必須轉移市場或作產品結構的調整之外，關稅對很多國家的消費及就業影響就會更明確化，也因此更可能往降息方向走。

長庚 降息 壽險業

延伸閱讀

台美股8、9月歷來震盪...降息真能激勵續強？伊森建議：逢高獲利了結

整理包／Fed鮑爾今晚演說可能透露什麼訊息？今年年會還有哪些看點？

美股收黑 標普500指數五連跌 投資人為鮑爾可能發表鷹派言論做準備

Fed多數官員支持不降息 通膨風險憂慮高於勞動市場惡化

相關新聞

實支實付醫療險大開漲價之門 壽險公會最新說法來了

針對健康險保單賠錢，金管會請保發中心針對保費調高，研議相關指引，引發市場認為實支實付險將大開漲價之門，壽險公會今天發出五...

談聯準會降息對壽險業影響 李長庚：看匯率與利率拉鋸的結果

針對美國聯準會的利率政策，國泰金控總經理李長庚今日在法說會後受訪時分析，關稅對通膨的影響是一次性的，他認為聯準會的利率政...

李長庚：川普全球關稅談判將促升美元 台幣等多國幣別應會趨貶

國泰金控總經理李長庚今日在法說會後受訪時指出，美國總統川普對全球關稅談判，合計三年全球會有至少3兆美元的採購或投資需求，...

三商美邦人壽傳出售 公司說話了

三商美邦人壽（2867）傳出近期出售，29日將由買家進行出價，三商美邦人壽表示，公司不予置評，並強調營運一切正常，保戶及...

國壽避險比率降至61% 國內外股票帳上未實現利益逾450億

國泰金控今日召開法說會，國泰金旗下國泰人壽執行副總林昭廷指出，國泰人壽的國內外股票投資未實現利益在7月已超過450億元，...

市場傳主動出售 三商美邦人壽：不予評論

媒體報導，成立逾30年的壽險公司三商美邦人壽決定出售，出售採「邀請制」，參加者9月前須遞交「不具約束力的意向書」才能進入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。