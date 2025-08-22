談聯準會降息對壽險業影響 李長庚：看匯率與利率拉鋸的結果

針對美國聯準會的利率政策，國泰金控總經理李長庚今日在法說會後受訪時分析，關稅對通膨的影響是一次性的，他認為聯準會的利率政策，仍會回歸到評估整體經濟及勞動市場的變化，尤其若勞動市場不佳，仍有機會降息。

降息對壽險業者影響，李長庚則表示，要從利率及匯率二方面來檢視，今年壽險飽受台幣升值之苦，但利率及匯率之間，有時雙向、有時同向，接下來若是利率調降、美元指數下走，對壽險而言又是另一個新困難點。

李長庚分析，倘若利率下降因為對債市有利，將有利於投資部位的評價，但若因為美元貶值推升台幣升值，此時業者的避險成本又上升，因此降息對壽險業者的整體影響，李長庚認為：「就看雙方拉扯力量誰大！」不過他也強調，匯率變動對業者影響將愈中性，這是由於外價準備金新制，業者累積金額都在增加。

李長庚也認為，在各國對美關稅確定之後，對美國輸出比重高的國家都會採取因應措施，愈來愈多的國家可能加入降息行列；他進而分析，這些國家由於關稅使其實質成本增加，若加上幣值升值再使匯兌成本又增加，此時產品邊際利益不夠高，除了必須轉移市場或作產品結構的調整之外，關稅對很多國家的消費及就業影響就會更明確化，也因此更可能往降息方向走。