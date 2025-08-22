李長庚：川普全球關稅談判將促升美元 台幣等多國幣別應會趨貶

國泰金控總經理李長庚今日在法說會後受訪時指出，美國總統川普對全球關稅談判，合計三年全球會有至少3兆美元的採購或投資需求，勢將推升對美元的需求而促升美元，相對的，新台幣等其他幣別將會趨貶。

李長庚表示，新台幣兌美元匯價已從28元回貶到30.6，應對產業大有幫助，相信中央銀行在匯率上也有衡量，讓產業除了關稅成本之外，不要再有匯兌成本的壓力。至於台幣貶值是否降低外資匯入台灣的誘因，或是成為壓抑近日台股表現的原因？李長庚認為，台灣產業體質很好，外資短期的買進賣出很正常，只要產業有競爭力，能提出有吸引力的股利，外資仍會回來。

李長庚在法說會上回應法人提問指出，在美台關稅談判上，未來三年龐大的對美軍事、投資、農業及能源的採購帶動之下，美元需求一定增加，因此，美元指數上漲，台幣貶值，這會使得先前的投資損失有所修正。會後媒體追問相關話題，李長庚再做出上述表示。

李長庚指出，美國的關稅談判，軍購、農產品、能源是最主要的三大採購項目，像中東已承諾上兆投資，合計韓、日等國共計3兆美元在未來三年將執行，三年半的時間要籌這麼多的美元，一定會推升美元匯率，相對的其他幣別可能貶值。他進而指出，就出口或壽險業者而言，先前台幣升值對業者很苦，未來美元升值，將有助緩解匯兌升值風險。