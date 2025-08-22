聽新聞
0:00 / 0:00
李長庚：川普全球關稅談判將促升美元 台幣等多國幣別應會趨貶
國泰金控總經理李長庚今日在法說會後受訪時指出，美國總統川普對全球關稅談判，合計三年全球會有至少3兆美元的採購或投資需求，勢將推升對美元的需求而促升美元，相對的，新台幣等其他幣別將會趨貶。
李長庚表示，新台幣兌美元匯價已從28元回貶到30.6，應對產業大有幫助，相信中央銀行在匯率上也有衡量，讓產業除了關稅成本之外，不要再有匯兌成本的壓力。至於台幣貶值是否降低外資匯入台灣的誘因，或是成為壓抑近日台股表現的原因？李長庚認為，台灣產業體質很好，外資短期的買進賣出很正常，只要產業有競爭力，能提出有吸引力的股利，外資仍會回來。
李長庚在法說會上回應法人提問指出，在美台關稅談判上，未來三年龐大的對美軍事、投資、農業及能源的採購帶動之下，美元需求一定增加，因此，美元指數上漲，台幣貶值，這會使得先前的投資損失有所修正。會後媒體追問相關話題，李長庚再做出上述表示。
李長庚指出，美國的關稅談判，軍購、農產品、能源是最主要的三大採購項目，像中東已承諾上兆投資，合計韓、日等國共計3兆美元在未來三年將執行，三年半的時間要籌這麼多的美元，一定會推升美元匯率，相對的其他幣別可能貶值。他進而指出，就出口或壽險業者而言，先前台幣升值對業者很苦，未來美元升值，將有助緩解匯兌升值風險。
對於國泰金控的最新股利配發策略，國泰金財務長陳晏如說明，雖然美國聯準會降息和新台幣回穩，對於資產評價有所助益，也有利於股利的配發，但仍要看至年底的金融及資本市場變動狀況，並參考同業水準，同時兼顧財務指標穩健，來決定下一次的股利配發水準。李長庚也指出，希望接軌之後，仍能維持40%至60%的配發率，但由於接軌之前，涉及在地化措施等種種變化，所以在接軌之前不能對外表示太多意見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言