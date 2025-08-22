7月M1B年增率上升為2.86% M2年增率略降至3.42%

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

央行公布7月M1B年增率上升為2.86%，主要係活期儲蓄存款年增率上升，M2年增率略降為3.42%，主要係所得稅遞延繳納，稅款入庫時點異於上年所致。累計本年1至7月M1B及M2平均年增率分別為2.63%及4.16%。

7月底全體貨幣機構放款與投資月增率(以成本計價)為0.9%；年增率由上月底之6.69%下降為6.62%，主要係對政府及公營事業債權年增率下降。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為6.65%，低於上月底之6.69%。

