國泰兒繪畫比賽熱烈徵畫中 戶外寫生台南率先登場

國泰金控（2882）主辦的第50屆「國泰全國兒童繪畫比賽」，即日起正式展開徵件，邀請小小畫家畫出心中的夢想世界；而眾所期待的戶外寫生活動，今年擴大至全台三地辦理，首場將於8月30日台南市台南公園登場，歡迎民眾踴躍參加。

國泰全國兒童繪畫比賽邁入第50屆，今年以「健康長大，守護美麗家園」為徵畫主題，希望未來畫家發揮創意，揮灑色彩，描繪出心中的美麗願景。

8月30日上午在台南舉辦的戶外寫生活動，除了寫生徵畫、摸彩活動外，為讓讓孩子運用不同媒材創作，邀請專業老師開設「藝術手作DIY」課程，來觸發孩子多面向的美學體驗，現場也邀請結合永續、環保、健康、防詐等主題的互動遊戲攤位，只要完成任務還能兌換限量小禮物，讓大小朋友零距離快樂學習。

適逢國泰兒繪比賽舉辦50年，今年也擴大戶外寫生活動規模，除了台南場外，國泰在9月6日將前進台中市文心森林公園、9月20日則在台北市青年公園舉辦戶外寫生活動，擴散國泰長年以來讓「藝術走入生活」的企業理念。

國泰兒繪比賽每年吸引近6萬人參與，自2020年起，特別將繪畫主題加入環境關懷元素，鼓勵孩子透過畫筆表達愛地球、重視環保觀念，透過藝術結合教育，從小培養孩童對健康生活與地球永續的正確態度，共同為這片土地與未來盡一份心力。

國泰兒繪比賽徵畫時間即日起開跑至10月1日止，共分為幼兒園、國小低年級、中年級、高年級等四組，參賽者只要以一件未以任何形式發表的作品，畫下符合徵件主題的畫作，並以四開畫紙投稿，就符合參賽資格，只要將作品繳交給國泰人壽業務員，或全台國泰人壽、國泰世華銀行及國泰證券服務據點櫃檯後，即可完成投稿。

另外，為鼓勵大專院校及高中職美術相關科系學生創作，發掘更多新生代藝術家，第25屆「新世紀潛力畫展」也提供對美術創作有熱忱的青年學子一個展現作品並獲得獎學金的最佳機會，繳畫期間為即日起至10月20日止，作品以「20號至50號」規格之「水彩畫」或「油畫」為限。更多詳細內容，可上活動官網查詢：

國泰全國兒童繪畫比賽

https://cathaylife.tw/mdqKga7

新世紀潛力畫展

https://cathaylife.tw/E3k7q8j