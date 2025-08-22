國銀首家 第一銀行8/25起開賣TISA基金

第一銀行今天宣布，為響應金管會推動「台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」政策，8月25日起提供客戶以信託方式投資TISA基金，為銀行業首家開賣，千元低門檻即可開始投資，除免收申購手續費外，更享有年底前免信託管理費的優惠。

第一銀行今天透過新聞稿表示，投資TISA基金的投資門檻最低新台幣1000元起，適合小資族或首投族開始理財第一步，同時享免申購手續費及低於1%的基金經理費率，大幅降低投資成本，加上基金為新台幣計價且不配息，股利所得全數滾入本金，產生複利效果提升投資效益。

第一銀行表示，TISA基金主打「定期定額」方式申購且須連續扣款滿24個月，若中斷扣款則6個月內暫停申購，期望藉此協助客戶建立長期投資理財觀念。

第一銀行指出，客戶只要在第一銀行開立TISA帳戶後，即可透過「第e理財網」數位平台中的「TISA基金」專區選擇投資標的網路下單，或親洽分行臨櫃交易，建立專屬個人的長期投資計劃。

第一銀行強調，TISA基金經過專家學者嚴格篩選，並符合基金須成立滿3年、規模達新台幣5億元以上，且須獲晨星各年期評等任一期3星以上或理柏保本能力綜合評等3級以上等門檻，以確保基金具有中長期績效可供參考且流動性無虞。

第一銀行說明，將秉持「就在你左右」的經營理念，提供多元且貼近客戶需求的投資標的，不管是偏好積極投資的年輕世代，或是期待穩健收益的近退休人士，都能透過便捷的理財管道，培養長期投資習慣，提早規劃退休生活財富，落實普惠金融的政策目標。