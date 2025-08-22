彭金隆：永續揭露是企業強化競爭關鍵 金融為重要槓桿

金管會主委彭金隆今天表示，永續揭露將是未來企業強化競爭的關鍵，儘管可能面臨資料分散、跨部門協作等挑戰，但這也是優化管理與數據治理契機；同時，金融力量是推動永續轉型的重要槓桿，盼促進產業對話形成正向循環。

台新新光金控、台新銀行、中華民國工商協進會今天共同舉辦「2025台新新光淨零高峰論壇——永續財務新時代企業實戰全指南」，台新新光金控董事長、工商協進會理事長吳東亮與彭金隆發表致詞。

彭金隆提到，2026年開始上市櫃公司將分階段接軌IFRS永續準則第S1號、第S2號，正式進入制度對齊與資訊透明的新時代。永續揭露將是企業與投資人之間新的溝通語言，揭露品質將直接影響市場信任與資本流向。

彭金隆說明，他個人有3點觀察，首先，永續揭露將是未來強化競爭的關鍵要件，IFRS永續準則第S1號要求揭露與財務相關的永續資訊，第S2號則聚焦氣候議題，企業在整合資訊時難免會面臨資料分散、品質不一、跨部門協作等挑戰，但是同時也是優化管理與數據治理的重要契機，因為高透明度的揭露不僅會贏得市場的信任，也有助於吸引長期資金，在全球供應鏈中可以脫穎而出。

彭金隆表示，第2，風險治理與韌性建構是企業永續的核心，IFRS永續準則第S2號對韌性評估及情境分析提出了更高的要求，企業需辨識氣候相關的風險跟機會，並評估其對營運模式與價值鏈的影響，雖然部分企業可能面臨到資源不足，但這也是重新檢視商業模式的重要機會，例如在投資節能技術、開發低碳產品、參與再生能源專案等，透過氣候風險評估不僅能夠提升應變能力，更能強化企業的永續核心競爭力。

彭金隆表示，第3，金融力量是推動永續轉型的重要槓桿，金融機構除了要提升自身的永續揭露品質以外，也要肩負帶動企業客戶、強化永續治理的責任。金管會自2024年起推動綠色及轉型金融行動方案，以企業從高碳邁向低碳的動態轉軸為主軸，透過建立碳排數據庫，制定減碳路徑，建構轉型標準，支持綠能與低碳技術，以及促進產業與金融對話，形成政策資金與市場需求的正向循環。