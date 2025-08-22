三商美邦人壽傳出售 公司說話了

三商美邦人壽（2867）傳出近期出售，29日將由買家進行出價，三商美邦人壽表示，公司不予置評，並強調營運一切正常，保戶及內外勤員工權益皆不受影響。

以下為聲明稿全文：

面對市場波動與匯率變化的交織挑戰下，三商美邦人壽將持續深化五大策略重點：「穩健財務、專精通路、數位轉型、擦亮品牌、贏得客戶」，在財務方面，配合主管機關暫行措施，穩健接軌IFRS17會計準則及ICS新風險清償能力指標，著重強化體質並厚實資本，同時透過調整投資策略來降低市場波動風險，以期獲得更穩定的收益，提升整體獲利能力及淨值。

三商美邦人壽將厚實資本列為首要目標，計劃中有增資、發債、尋找策略投資人等，今年截至8月6日完成46.4億元次順位債，董事會亦通過現金增資2億股，預計9月底完成。三商壽對策略投資人期待可帶給公司新觀念，要能與公司產生綜效，帶給客戶及投資人更多信心與支持。