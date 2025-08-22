吳東亮：永續推進是場馬拉松 落實綠色轉型促資金投入

台新新光金控董事長、工商協進會理事長吳東亮今天表示，永續推進不是一場百米衝刺，而是一場馬拉松；2026年起企業永續資訊將於年報揭露，不僅能落實綠色轉型，也有助於吸引更大量的永續資金投入。

台新新光金控、台新銀行、中華民國工商協進會今天共同舉辦「2025台新新光淨零高峰論壇——永續財務新時代企業實戰全指南」，探討金融機構如何引導資金支持產業轉型，以及如何以國際準則作為制度橋梁提升國際資本市場競爭力等議題。

吳東亮致詞表示，台新金與新光金在合併前都是永續的資優生，今年標準普爾（S&P）公布的全球公司永續年鑑中，台新金榮登銀行產業別全球Top 1%，新光金也排名全球保險業Top 1%，更難得的是，2家公司雙雙入選TIME時代雜誌全球500大永續企業，這是對台新新光長年努力的肯定，也代表台灣在全球永續舞台上的能見度。

吳東亮表示，永續推進不是一場百米衝刺，而是一場馬拉松。正因如此，台新新光盼持續發揮影響力，攜手政府與社會各界推進淨零台灣韌性家園的願景，而這也呼應總統賴清德在第4次國家氣候變遷對策委員會的談話：金融業在推動淨零轉型的道路上，扮演著非常關鍵的角色。

吳東亮說，近幾年他以工商協進會理事長身份，在台灣接待國際貴賓，亦率領企業代表出國訪問，包含晉見菲律賓總統小馬可仕、日本前首相岸田文雄，大家都在談論綠色轉型、數位轉型，非常期待可以結合台灣科技力量，加速推動綠色轉型。

吳東亮表示，金管會已經發布「我國接軌國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則藍圖」，以前看一家公司的營運前途，關注的是財務報表，但2026年開始，永續資訊將納入年報揭露，未來企業的永續資訊將會有全球一致的品質及可比性，不僅能落實綠色轉型，也有助於吸引更大量的永續資金投入。

吳東亮強調，繼續落實減碳承諾是永續與成長並行的最佳策略，面對氣候變遷的議題，沒有人是局外人，每個人都可以成為化解氣候危機的英雄，「fromzero to hero」。