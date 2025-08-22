國壽避險比率降至61% 國內外股票帳上未實現利益逾450億

國泰金控今日召開法說會，國泰金旗下國泰人壽執行副總林昭廷指出，國泰人壽的國內外股票投資未實現利益在7月已超過450億元，比起6月底還增加100多億元；對於外價準備金水位，相較於7月還在300多億元，8月到21日止的水位則已超過6月的564億元水準。

對於7月的外價準備金降得很多，林昭廷說明，是因為新台幣匯率在7月小貶，但韓元、星幣、歐元、日圓都貶2%至3%，替代避險就因而產生損失。他進而指出，台幣從7月以來就貶值，連帶也使得NDF（無本金交割遠期外匯）評價受影響，但相較之下，8月雜幣變動不大，而且台幣持續貶值，因此8月外價準備金的水位也相對大增。

拉高外價準備金的同時，國壽避險比率也相對降低。林昭廷指出，避險比率比起3月的69%，現在已降至60%至61%，主要因為NDF價格太貴，為降低成本，對於太貴的NDF，到期就不會展期，所以也使避險比率降低，未來仍會動態調整，一般在50%至55%，或是風險高時拉高至7成以上這樣的區間來調整。

林昭廷表示，目前雜幣對台幣的有效性仍在4成，以此估算，台幣升貶1%對損益的影響大約在60億元左右，台幣匯價升值至27.5至28元的水準都在可承擔範圍。另外在CSM（合約服務邊際利潤）方面，由於508億元轉至外價金已在原本規畫策略中，因此CSM不受影響，接軌會計準則IFRS之後每年仍有10%至15%的成長。

對於關稅衝擊，國泰世華銀副總陳冠學說明，已對1400多家法金客戶進行盤點，並從中挑出36家較會受影響客戶特別了解狀況，目前36家客戶的整體放款金額不到50億元，僅占比總放款金額0.7%，但銀行對此仍會持續關注，也會提出必要紓困措施。

對於國壽拉高現金水位，林昭廷說明，從4月川普宣布對等關稅「解放日」之後，國壽的現金水位的確已拉高，來因應市場風險的升高，未來投資會以海外的固定收益資產投資為主，其他則會依風險來進行動態調整。

林昭廷也對國壽執行改善幣別錯配的計畫說明，國壽為了IFRS新制的接軌，從二年半前就訂出商品策略來同步進行，他舉例，例如台幣利變商品，公司就訂定很嚴格的上限，現在幣別錯配已下降1%；除了產品面，也會搭配投資策略的改善，將有整套的幣別錯配改善計畫。