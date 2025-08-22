icash Pay攜中信銀uniopen聯名卡 狂撒千萬點搶新戶

愛金卡公司旗下行動支付品牌icash Pay宣布與中國信託銀行深化合作，正式推出「icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡」專屬優惠。此次合作以支付加碼回饋為核心，結合7-ELEVEN經營的OPENPOINT生態圈，提供跨產業、跨通路的支付、累點與兌點服務，並涵蓋超過8,200項繳費稅項與微金融應用，打造全方位的生活型服務平台。

中信銀指出，uniopen聯名卡結合icash Pay的高回饋機制，能有效吸引新世代用戶與小額支付族群。此次雙方合作不僅提供市場少見的雙重疊加優惠，更有助推動無現金支付生態圈的普及，進而加速台灣數位金融與智慧零售的發展。

為迎接新戶加入，icash Pay同步推出「新戶任意刷 最高12%回饋」活動。即日起至12月31日止，凡8月21日後首次註冊icash Pay的新用戶，並綁定中國信託uniopen聯名卡（愛金卡版），只要完成任一筆含icash2.0功能的一般消費（不含交通），即可享筆筆加碼5% OPENPOINT點數回饋，每戶最高可得300點。該活動總回饋額度高達1,500萬點，堪稱下半年支付市場的「神級回饋」。

除了新戶優惠外，不分新舊用戶，只要透過icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡，全通路消費皆可享1% OPENPOINT無上限回饋。同時，於統一（1216）企業集團旗下通路消費，包含7-ELEVEN、康是美、星巴克、博客來等品牌，最高可享7% OPENPOINT回饋；再搭配新戶額外5%加碼，最高回饋幅度達12%。若再疊加icash Pay既有「天天5%、6%、7%」活動，消費回饋最高更可達19%，實質優惠強度再創新高。