統一企業集團「中國信託 uniopen 聯名卡」上市 Yahoo 購物也推優惠

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

統一企業集團21日攜手中國信託商業銀行推出「中國信託uniopen聯名卡」，以「生活品牌」為核心，訴求「一卡陪伴你生活每一天」，串聯統一集團旗下30個關係企業品牌、近萬個據點，並結合OPENPOINT點數運用，跨品牌、海內外消費多元回饋，融入消費者日常食衣住行娛樂等生活場景。Yahoo購物22日也推出「中國信託uniopen聯名卡」申辦與消費加碼優惠。

統一去年9月和Yahoo成立電商合資公司，分別持股80%與20%，今年5月加速導入OPENPOINTS點數系統，開放平台會員綁定帳號並導入「點數折抵消費」，全台超過1,850萬uniopen會員可直接於Yahoo購物使用點數消費，拓展點數應用場域，並強化平台黏著度，全面擴大點數經濟與會員價值。

隨著統一企業集團「中國信託uniopen聯名卡」上市，Yahoo購物也整合跨場景支付與回饋機制，加碼3大申辦與消費優惠，提供新卡友專屬福利與回饋。

Yahoo 消費 OPENPOINT 中國信託商業銀行

