元富期貨推「周五到期臺指選擇權」×「MultiCharts」雙重回饋

台新新光金控旗下元富證券子公司元富期貨響應期交所推出的「周五到期臺指選擇權」契約，可交易當周與次周五到期的契約，建立周三與周五「雙到期」架構，有助投資人針對周四、周五發布的重大經濟數據或政策消息進行事件型策略操作，提供短期避險與策略調整的靈活性。元富期貨看準市場契機，即日起至10月16日推出「周五到期臺指選擇權」回饋活動，同時結合專業程式交易平台「 MultiCharts」 與智慧跟單系統，讓投資人短線掌握市場波動、長線布局交易優勢。

元富期貨總經理黃正雄表示，近年期權市場結構快速轉變，吸引更多年輕投資族群參與。根據期交所數據顯示，20至40歲新開戶比例持續上升。黃正雄提醒，期權雖具高槓桿與高報酬潛力，但風險同樣不可忽視，投資人應在進場前充分理解商品機制，並嚴格執行風險管理，避免盲目追價與過度交易。

另外，在策略工具方面，元富期貨專業顧問團隊開發多套可搭配「智慧跟單系統」的程式交易策略，協助投資人突破傳統程式交易的技術門檻；同時，元富期貨提供專業級程式交易平台 MultiCharts，支援策略開發、回測與主動式交易，讓具備程式交易經驗的投資人可靈活打造個人化策略，把握市場機會。

周五到期臺指選擇權的推出，有助投資人進行事件型策略操作並提升避險效率。該商品具四大優勢。包括一、即時應對市場事件：適合針對科技股財報等周四晚間公布後的短期波動布局；二、低權利金門檻：存續期短、權利金相對低，適合小資金槓桿操作；三資金運用效率高：快速建倉與調整部位，靈活調度資金；四、完善市場結構：強化避險與風險管理機制，提升市場即時反應能力。

此次推出雙重回饋活動包括「周五到期臺指選擇權回饋活動（8/22～10/16）」：交易享回饋金並有機會獲得加碼大獎，交易量越多，中獎機率越高。以及「MultiCharts 優惠活動（即日起～10/31）」：購買 MultiCharts 並交易國內外期貨，即享費率優惠，參與抽獎還有機會抽中 Apple Watch 與 AirPods 。

元富期貨表示，此次雙重回饋活動不僅能滿足短線交易族群對波動的精準掌握需求，也為程式交易者提供專業資源與工具，協助投資人全面提升交易效率與勝率。