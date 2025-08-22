市場傳主動出售 三商美邦人壽：不予評論
媒體報導，成立逾30年的壽險公司三商美邦人壽決定出售，出售採「邀請制」，參加者9月前須遞交「不具約束力的意向書」才能進入首輪比價，據了解已有3金控、1壽險收到邀請函。三商美邦人壽今天表示，對傳聞不予評論。
三商美邦人壽2024年底資本適足率（RBC）僅136.3%，已經連續6期（1期為半年）未達200%標準，三商壽去年僅完成現金增資6億股跟發行次順位公司債25億元，金管會7月底開罰三商壽翁姓董事長今年減薪3成，且限制公司不得新增不動產投資，也限期1個月內提出具體可行的改善計畫，以強化資本。
