快訊

美擬用補助換股權 台積電最懂川普4人會守住防線？

捨棄「最難用保護殼」！iPhone 17 Pro全新材質手機殼曝光 外觀秒現小瑕疵

地牛翻身！ 1406南部有感地震 嘉南高屏初判4級以上

市場傳主動出售 三商美邦人壽：不予評論

中央社／ 台北22日電
三商美邦人壽因資本適足率未達標，積極找尋買家，市場傳出有三家金控參與角逐。 聯合報系資料照
三商美邦人壽因資本適足率未達標，積極找尋買家，市場傳出有三家金控參與角逐。 聯合報系資料照

媒體報導，成立逾30年的壽險公司三商美邦人壽決定出售，出售採「邀請制」，參加者9月前須遞交「不具約束力的意向書」才能進入首輪比價，據了解已有3金控、1壽險收到邀請函。三商美邦人壽今天表示，對傳聞不予評論。

三商美邦人壽2024年底資本適足率（RBC）僅136.3%，已經連續6期（1期為半年）未達200%標準，三商壽去年僅完成現金增資6億股跟發行次順位公司債25億元，金管會7月底開罰三商壽翁姓董事長今年減薪3成，且限制公司不得新增不動產投資，也限期1個月內提出具體可行的改善計畫，以強化資本。

三商壽 壽險公司 三商美邦人壽

延伸閱讀

高息又月配…00945B年化配息近8％！林艾比：信用分散＋短存續期降低利率風險

三商壽傳三金一壽角逐 8月29日出價

防建商倒閉潮、民怨四起！接掌台中不動產公會 謝麟兒提3大建言

五壽險准配息 發放196億

相關新聞

市場傳主動出售 三商美邦人壽：不予評論

媒體報導，成立逾30年的壽險公司三商美邦人壽決定出售，出售採「邀請制」，參加者9月前須遞交「不具約束力的意向書」才能進入...

新台幣午盤貶9.6分 暫收30.601元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.601元，貶9.6分，成交金額10.52億美元

icash Pay 攜手中國信託 uniopen 聯名卡 狂撒千萬點搶新戶

統一（1216）旗下愛金卡公司旗下icash Pay深化跨領域合作，串聯7-ELEVEN經營的OPENPOINT點數生態...

台菲合作！國泰世華銀行協助企業開啟菲律賓市場投資通路

國泰世華銀行積極推動跨境金融合作，持續深耕東南亞市場。國泰世華銀行馬尼拉分行與菲律賓經濟特區管理署（Philippine...

新台幣連7貶 貶破30.6元、再貶逾1角

美元指數持穩走高，新台幣匯價今早開盤30分鐘再貶逾1角，台北外匯經紀公司今早新台幣匯價以30.54開盤，貶值3.5分；隨...

永豐金證券「股票禮品卡」 短短三個月銷售破千萬元

金管會核准永豐金證券發行全台首創的「股票禮品卡」，5月正式開賣後，短短三個月銷售金額即突破千萬元，成績斐然，在400億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。