icash Pay 攜手中國信託 uniopen 聯名卡 狂撒千萬點搶新戶

統一（1216）旗下愛金卡公司旗下icash Pay深化跨領域合作，串聯7-ELEVEN經營的OPENPOINT點數生態圈，共同打造可跨產業、跨通路支付、累點、兌點的生活型服務平台，服務更是涵蓋超過8,200項繳費稅項目及微金融服務等。8月21日愛金卡宣布推出「icash Pay新戶任意刷 最高12%回饋」活動，大手筆狂撒千萬點，為用戶帶來有感加倍回饋以及更廣的點數使用範圍。

icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡活動堪稱支付業下半年神級回饋，不僅同享該卡片本身高額回饋，icash Pay更額外加碼5%回饋，即日起至12月31日止，尚未註冊icash Pay的民眾，只要於8月21日起首次註冊成為新戶，並綁定中國信託uniopen聯名卡(愛金卡版)消費，當月含有該卡之icash2.0功能任一筆一般商品消費(不含交通)，即享筆筆加碼5% OPENPOINT點數回饋，每位新戶最高可得300點，活動總回饋上限1500萬點。

不僅如此，愛金卡表示，不分新舊用戶icash Pay同享綁定中國信託uniopen聯名卡，全通路消費皆享1%OPENPOINT回饋無上限，像是全國電子、德誼、寵物公園、美廉社等連鎖通路均適用優惠，統一企業集團通路品牌則享有最高7%回饋，與icash Pay新戶5%優惠疊加後，最高達12%回饋，同時還可以再搭配既有通路優惠，像是深受用戶喜愛的icash Pay天天5%6%7%回饋活動，疊加最高可享19%回饋。

響應統一集團聯名卡，統一集團旗下通路家樂福表示，中元普渡採買黃金周刷「中國信託 uniopen 聯名卡」8月21日~12月31日 家樂福消費使用回饋最高 11％，首刷禮最高 500 點 OPENPOINT。