icash Pay 攜手中國信託 uniopen 聯名卡 狂撒千萬點搶新戶

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
icash Pay攜手中國信託uniopen聯名卡狂撒千萬點搶新戶。愛金卡/提供
icash Pay攜手中國信託uniopen聯名卡狂撒千萬點搶新戶。愛金卡/提供

統一（1216）旗下愛金卡公司旗下icash Pay深化跨領域合作，串聯7-ELEVEN經營的OPENPOINT點數生態圈，共同打造可跨產業、跨通路支付、累點、兌點的生活型服務平台，服務更是涵蓋超過8,200項繳費稅項目及微金融服務等。8月21日愛金卡宣布推出「icash Pay新戶任意刷 最高12%回饋」活動，大手筆狂撒千萬點，為用戶帶來有感加倍回饋以及更廣的點數使用範圍。

icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡活動堪稱支付業下半年神級回饋，不僅同享該卡片本身高額回饋，icash Pay更額外加碼5%回饋，即日起至12月31日止，尚未註冊icash Pay的民眾，只要於8月21日起首次註冊成為新戶，並綁定中國信託uniopen聯名卡(愛金卡版)消費，當月含有該卡之icash2.0功能任一筆一般商品消費(不含交通)，即享筆筆加碼5% OPENPOINT點數回饋，每位新戶最高可得300點，活動總回饋上限1500萬點。

不僅如此，愛金卡表示，不分新舊用戶icash Pay同享綁定中國信託uniopen聯名卡，全通路消費皆享1%OPENPOINT回饋無上限，像是全國電子、德誼、寵物公園、美廉社等連鎖通路均適用優惠，統一企業集團通路品牌則享有最高7%回饋，與icash Pay新戶5%優惠疊加後，最高達12%回饋，同時還可以再搭配既有通路優惠，像是深受用戶喜愛的icash Pay天天5%6%7%回饋活動，疊加最高可享19%回饋。

響應統一集團聯名卡，統一集團旗下通路家樂福表示，中元普渡採買黃金周刷「中國信託 uniopen 聯名卡」8月21日~12月31日 家樂福消費使用回饋最高 11％，首刷禮最高 500 點 OPENPOINT。

消費 7-Eleven 聯名卡 OPENPOINT 中國信託

相關新聞

統一（1216）旗下愛金卡公司旗下icash Pay深化跨領域合作，串聯7-ELEVEN經營的OPENPOINT點數生態...

台菲合作！國泰世華銀行協助企業開啟菲律賓市場投資通路

國泰世華銀行積極推動跨境金融合作，持續深耕東南亞市場。國泰世華銀行馬尼拉分行與菲律賓經濟特區管理署（Philippine...

新台幣連7貶 貶破30.6元、再貶逾1角

美元指數持穩走高，新台幣匯價今早開盤30分鐘再貶逾1角，台北外匯經紀公司今早新台幣匯價以30.54開盤，貶值3.5分；隨...

永豐金證券「股票禮品卡」 短短三個月銷售破千萬元

金管會核准永豐金證券發行全台首創的「股票禮品卡」，5月正式開賣後，短短三個月銷售金額即突破千萬元，成績斐然，在400億元...

中信、統一強強聯手 一把「鑰匙」 開通所有服務

統一集團昨（21）日正式推出「中國信託uniopen聯名卡」，集團董事長羅智先也提到在付費會員制與icash Pay的規...

強強聯手！中信、統一推聯名卡 首年發卡數衝百萬張

中信銀行積極布局場景金融，昨（21）日宣布與統一企業集團重磅合作，聯手推出「中國信託uniopen聯名卡」，結合雙方資源...

