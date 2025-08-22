景順投信提醒投資人：全球市場機會多 宜分散配置

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全球金融市場雜訊與不確定性升高，鉅亨買基金日前與景順投信於台中、新竹連續兩日舉辦理財講座，提出「創新＋股息成長」配置策略，並以「自由Pay」、「超底王」等機制協助投資人掌握現金流與投資節奏，兩場共吸引逾300位投資人參與。

鉅亨買基金總經理張榮仁表示，鉅亨買基金以「費用透明、機制化投資、專人陪伴」為核心，提供超過4,000檔基金與多元工具。他強調，鉅亨不銷售後收型基金，避免投資人承擔遞延手續費與分銷費；同時提醒，主動式ETF與共同基金稅負與績效特性各有不同，優質的共同基金更具長線投資優勢。

景順投信副總黃雨溱指出，川普政府高關稅與美元貶值政策，使資金加速流向新興市場與歐亞地區；歐洲降息、日本薪資回升、中國大陸擴大基建，皆提升非美資產吸引力。她建議投資人跳脫「單押台股」迷思，放眼全球分散配置，才能兼顧抗震與成長。她並舉例，今年全球新興市場漲幅達55%，顯示國際市場機會很多。

黃雨溱表示，股息成長股才是現金流核心，以台積電、微軟、德州儀器為例，均展現持續增配與抗跌能力。若股利連年提升，代表企業動能穩健；反之，連續下修則可能顯示成長疲軟。她提醒投資人，配息不等於獲利，挑選產品時必須檢視淨值走勢，避免落入「超額配息」陷阱。

鉅亨買基金協理葉子群介紹現金流新策略--「鉅亨自由Pay」，讓投資人自行設定提領比例與時間（如年提10%），由系統按計畫賣出單位，不再受限於基金配息。他補充，平台另提供「下行保護」與試算回測功能，可依個人風險屬性調整，避免市況不佳侵蝕本金，協助打造可控的退休現金流曲線。

葉子群同時介紹「超底王」，在市場回檔時自動加碼，幫助投資人掌握低檔布局機會，並可設定最大扣款次數，降低心理壓力。他指出，自動化與智慧化輔助正是「懶人理財」的新定義。

南臺科技大學退休財經教授朱岳中則提醒，退休理財不能只看報酬，更要防風險。他以「順序報酬風險」為例，若市場下跌時退休，資產可能短期大幅縮水。例如夫妻退休25年、每月支出3萬元加醫療準備200萬元，需約2,000萬元資金；若不幸在2008年金融海嘯初期退休，資產可能瞬間縮水四成。

朱岳中建議，退休投資應把握三大原則：分散市場與資產類別；先選好標的再設計現金流機制；不迷信ETF低費用，而應綜合考量報酬穩定性與風險管理。鉅亨買基金強調，「錯過股市最佳10日，績效將近腰斬。」投資人不應在恐慌中砍倉或為現金流犧牲資產品質。而應該透過「自由Pay」與「超底王」兩大機制，更有機會在「現金流即安全感」的時代，掌握自主節奏，實踐安心的長期投資人生。

