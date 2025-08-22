快訊

台灣烤番薯！ 未來1周高溫「非常驚人」 氣象署示警內湖今恐飆38度

謝震廷驚傳失聯！與憂鬱症纏鬥10年 友人發文急尋「很多人在找他」

位於南美洲最南端與南極洲之間！德雷克海峽發生規模7.5強震

元富期貨推出多套程式交易策略 協助投資人提升市場即時反應能力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台新新光金控旗下元富證券子公司元富期貨響應期交所推出的「周五到期臺指選擇權」契約，可交易當周與次周五到期契約，建立周三與周五「雙到期」架構，有助投資人針對周四、周五發布的重大經濟數據或政策消息進行事件型策略操作，提供短期避險與策略調整的靈活性。元富期貨看準市場契機，即日起至10月16日推出「周五到期臺指選擇權」回饋活動，同時結合專業程式交易平台「MultiCharts」與智慧跟單系統，讓投資人短線掌握市場波動、長線布局交易優勢。

元富期貨總經理黃正雄表示，近年期權市場結構快速轉變，吸引更多年輕投資族群參與。根據期交所數據顯示，20至40歲新開戶比例持續上升。黃正雄提醒，期權雖具高槓桿與高報酬潛力，但風險同樣不可忽視，投資人應在進場前充分理解商品機制，並嚴格執行風險管理，避免盲目追價與過度交易。

在策略工具方面，元富期貨專業顧問團隊開發多套可搭配「智慧跟單系統」的程式交易策略，協助投資人突破傳統程式交易的技術門檻；同時，元富期貨提供專業級程式交易平台MultiCharts，支援策略開發、回測與主動式交易，讓具備程式交易經驗的投資人可靈活打造個人化策略，把握市場機會。

周五到期臺指選擇權的推出，有助投資人進行事件型策略操作並提升避險效率。該商品具四大優勢。包括一、即時應對市場事件：適合針對科技股財報等周四晚間公布後的短期波動布局；二、低權利金門檻：存續期短、權利金相對低，適合小資金槓桿操作；三資金運用效率高：快速建倉與調整部位，靈活調度資金；四、完善市場結構：強化避險與風險管理機制，提升市場即時反應能力。

元富證券推出雙重回饋活動包括8月22日至10月16日周五到期臺指選擇權回饋活動：交易享回饋金並有機會獲得加碼大獎，交易量越多，中獎機率越高。以及即日至10月31日MultiCharts優惠活動：購買MultiCharts並交易國內外期貨，即享費率優惠，參與抽獎還有機會抽中Apple Watch與AirPods。元富期貨表示，此次雙重回饋活動不僅能滿足短線交易族群對波動的精準掌握需求，也為程式交易者提供專業資源與工具，協助投資人全面提升交易效率與勝率。

活動詳情請參閱https://www.masterlink.com.tw/zip/20250731

元富 期貨

延伸閱讀

台指期夜盤月線保衛戰？盤中多空交錯、高低點落差達118點

期交所調高台玻期貨及長興期貨保證金

期交所8月21日調高台玻及長興期貨保證金比例

期交所調高金居保證金比例 處置期間結束後恢復

相關新聞

台菲合作！國泰世華銀行協助企業開啟菲律賓市場投資通路

國泰世華銀行積極推動跨境金融合作，持續深耕東南亞市場。國泰世華銀行馬尼拉分行與菲律賓經濟特區管理署（Philippine...

新台幣連7貶 貶破30.6元、再貶逾1角

美元指數持穩走高，新台幣匯價今早開盤30分鐘再貶逾1角，台北外匯經紀公司今早新台幣匯價以30.54開盤，貶值3.5分；隨...

永豐金證券「股票禮品卡」 短短三個月銷售破千萬元

金管會核准永豐金證券發行全台首創的「股票禮品卡」，5月正式開賣後，短短三個月銷售金額即突破千萬元，成績斐然，在400億元...

中信、統一強強聯手 一把「鑰匙」 開通所有服務

統一集團昨（21）日正式推出「中國信託uniopen聯名卡」，集團董事長羅智先也提到在付費會員制與icash Pay的規...

強強聯手！中信、統一推聯名卡 首年發卡數衝百萬張

中信銀行積極布局場景金融，昨（21）日宣布與統一企業集團重磅合作，聯手推出「中國信託uniopen聯名卡」，結合雙方資源...

醫療險喊漲 金管會開條件 提三點說明

醫療險喊漲，衝擊數百萬保戶，金管會昨（21）日提三點說明，一、「保證續保」醫療險並未「保證費率」不變，本就可以調整價格，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。