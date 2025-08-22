元大人壽攜手甘霖基金會 送愛獨居長輩

根據行政院衛生福利部統計資料顯示，截至2025年第1季，65歲以上的長輩當中，有逾6萬名處於獨居狀態，其中更有超過1.8萬名為中低收入戶。

隨著超高齡化社會的來臨，有鑑於弱勢獨居長者在生活上的不便，元大人壽攜手甘霖基金會，於日前號召企業志工及其子女，組成小小送餐員志工隊，由小志工將親手盛裝的營養餐點，當面送給臺中市的弱勢獨居長輩，傳遞保險保障、溫暖助人的企業精神。

元大人壽延續與甘霖基金會合作公益行動的良好經驗，本次推出「小小送餐員-不一樣的暑假」公益服務活動，號召員工攜帶學齡子女一起擔任志工，擴大公益影響力。

憑藉之前的公益服務口碑，在募集志工階段出現一推出即額滿的踴躍報名盛況，除了企業志工帶著自己的孩子報名外，保戶及其子女也報名參加，活動熱鬧且深具教育意義。

元大人壽順應高齡化與少子化趨勢，持續開發符合退休生活、醫療與照護需求的保險商品，滿足客戶需求外，更長期透過企業志工的力量舉辦「樂齡守護列車」系列活動，走入社區關懷更多長者。元大人壽表示，將持續投入資源，走入偏鄉，以更多元、創新方式，舉辦更多公益活動，為社會盡心力。