快訊

少校帶全家飛走 揭密國軍輕航機部隊史上最離譜叛逃案

8聲槍響…高雄行刑式槍決命案 51歲男頭頸中彈橫屍妹妹家門口

館長突揭成功開大陸抖音帳號！自嘲「追蹤我會沒女友」 粉絲數曝光

新台幣連7貶 貶破30.6元、再貶逾1角

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
美元指數持穩走高，新台幣匯價今早開盤30分鐘再貶逾1角。圖／聯合報系資料照片
美元指數持穩走高，新台幣匯價今早開盤30分鐘再貶逾1角。圖／聯合報系資料照片

美元指數持穩走高，新台幣匯價今早開盤30分鐘再貶逾1角，台北外匯經紀公司今早新台幣匯價以30.54開盤，貶值3.5分；隨即在買匯壓力下，30分鐘內貶破30.6元，最低匯價來到30.662元，貶值1.57角。

匯銀表示，美國聯準會（Fed）7月底決策會議紀錄顯示，多數官員對通膨風險的憂慮明顯高於對勞動市場的擔憂，並認為企業終將把關稅成本轉嫁至消費者，導致物價壓力進一步升溫。會中「幾乎所有」官員支持暫不調整利率，選擇觀望關稅情勢的發展，再決定後續政策方向。

這份由聯邦公開市場操作委員會（FOMC）於8月20日公布的會議紀錄，涵蓋7月29至30日的討論內容。紀錄指出，與會的18名決策官員中（其中12人具投票權），普遍承認當前存在通膨升高與就業放緩的雙重疑慮。然而，多數人評估通膨風險更為迫切，需優先關注。

會議中僅有兩位官員投下異議票，外界普遍認為分別是理事沃勒（Christopher Waller）與鮑曼（Adriana Kugler）。紀錄顯示，他們對利率維持不變持保留意見，強調應更快調整政策以應對經濟下行的風險。不過，在多數官員選擇維持現狀的態度下，異議聲音顯得相對單薄。

市場分析人士認為，這份紀錄再次凸顯Fed當前的政策取向，即在關稅與通膨走勢仍具不確定性下，傾向以觀望為主。外界將持續關注接下來的數據，尤其是通膨與就業指標，作為判斷9月甚至年底前是否調整利率的重要依據。

通膨 匯價 新台幣

延伸閱讀

美歐公布貿易架構聯合聲明：藥品、半導體關稅最高15%

Fed多數官員支持不降息 通膨風險憂慮高於勞動市場惡化

終於公布！美歐首次列出貿易談判細節 汽車降稅還有得等

川普關稅效應浮現！日本車廠調高對美售價 六個月首見

相關新聞

醫療險喊漲 金管會開條件 提三點說明

醫療險喊漲，衝擊數百萬保戶，金管會昨（21）日提三點說明，一、「保證續保」醫療險並未「保證費率」不變，本就可以調整價格，...

中信結盟統一 點數生態圈大戰重新啟動

中信昨日宣布發行統一聯名卡，除了董事長陳佳文所喊出的首年100萬張，2、3年內300萬張卡的目標之外，另一引人矚目之處在...

三商壽傳三金一壽角逐 8月29日出價

三商美邦人壽（2867）因為資本適足率未達標，積極找尋買家，市場傳出有三家金控參與角逐，29日將出價。

新台幣連7貶 貶破30.6元、再貶逾1角

美元指數持穩走高，新台幣匯價今早開盤30分鐘再貶逾1角，台北外匯經紀公司今早新台幣匯價以30.54開盤，貶值3.5分；隨...

永豐金證券「股票禮品卡」 短短三個月銷售破千萬元

金管會核准永豐金證券發行全台首創的「股票禮品卡」，5月正式開賣後，短短三個月銷售金額即突破千萬元，成績斐然，在400億元...

中信、統一強強聯手 一把「鑰匙」 開通所有服務

統一集團昨（21）日正式推出「中國信託uniopen聯名卡」，集團董事長羅智先也提到在付費會員制與icash Pay的規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。