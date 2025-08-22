新台幣連7貶 貶破30.6元、再貶逾1角

美元指數持穩走高，新台幣匯價今早開盤30分鐘再貶逾1角，台北外匯經紀公司今早新台幣匯價以30.54開盤，貶值3.5分；隨即在買匯壓力下，30分鐘內貶破30.6元，最低匯價來到30.662元，貶值1.57角。

匯銀表示，美國聯準會（Fed）7月底決策會議紀錄顯示，多數官員對通膨風險的憂慮明顯高於對勞動市場的擔憂，並認為企業終將把關稅成本轉嫁至消費者，導致物價壓力進一步升溫。會中「幾乎所有」官員支持暫不調整利率，選擇觀望關稅情勢的發展，再決定後續政策方向。

這份由聯邦公開市場操作委員會（FOMC）於8月20日公布的會議紀錄，涵蓋7月29至30日的討論內容。紀錄指出，與會的18名決策官員中（其中12人具投票權），普遍承認當前存在通膨升高與就業放緩的雙重疑慮。然而，多數人評估通膨風險更為迫切，需優先關注。

會議中僅有兩位官員投下異議票，外界普遍認為分別是理事沃勒（Christopher Waller）與鮑曼（Adriana Kugler）。紀錄顯示，他們對利率維持不變持保留意見，強調應更快調整政策以應對經濟下行的風險。不過，在多數官員選擇維持現狀的態度下，異議聲音顯得相對單薄。

市場分析人士認為，這份紀錄再次凸顯Fed當前的政策取向，即在關稅與通膨走勢仍具不確定性下，傾向以觀望為主。外界將持續關注接下來的數據，尤其是通膨與就業指標，作為判斷9月甚至年底前是否調整利率的重要依據。