永豐金證券「股票禮品卡」 短短三個月銷售破千萬元

金管會核准永豐金證券發行全台首創的「股票禮品卡」，5月正式開賣後，短短三個月銷售金額即突破千萬元，成績斐然，在400億元禮券市場成功開闢新藍海。

永豐金證券表示，股票禮品卡可依照1:1 等值現金比例兌換台積電、鴻海、0050、00878等253檔熱門存股。面對即將到來的七夕情人節，永豐金證券宣布即日起推出互動任務，搭配專案期間成為證券新用戶並完成開戶，最高有機會獲總值700元股票禮品卡！

今年，永豐金證券特別選在七夕情人節前夕，針對搭配專案期間成為證券新用戶並完成開戶，最高有機會獲總值700元股票禮品卡官方帳號好友推出「股票交易像極了愛情」股票禮品卡專屬活動，列出「一見鍾情式的衝動下單」、「患得患失的持股焦慮」、「對錯賣標的念念不忘」八大心魔，提供面對挑戰的致勝解方。即日起，只要在8月26日前完成互動任務，有機會「現刮現領」500元股票禮品卡。

此外，永豐金證券也提供不用抽直接送的好機會。即日起至9月30日，凡成為新用戶並完成開戶，即可獲得200元股票禮品卡（每月限量3,000名）；完成首筆交易（含存股）後，再加碼送100元，並尊享30天《豐學PRIME》的閱讀權限，期間可任意瀏覽「關鍵時事」、「深談總經」、「產業透視」等五大付費專欄，總價值高達988元。豪禮包不僅讓投資新手零門檻體驗股票禮品卡的魅力，也透過專業內容扶持，助力其在真正投入股市前，先掌握市場脈動與核心觀點。