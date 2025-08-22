快訊

獨／高雄左營巷弄傳槍擊命案 1男遭行刑式槍決頭頸中彈當場斃命

國北教大體育系爆霸凌…教練身分曝光 校方：不再續聘

黃暐瀚分析2028民進黨執政危機 直指「不是多數就贏」不能再出現

永豐金證券「股票禮品卡」 短短三個月銷售破千萬元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券發行全台首創的「股票禮品卡」，短短三個月銷售金額突破千萬元。業者提供
永豐金證券發行全台首創的「股票禮品卡」，短短三個月銷售金額突破千萬元。業者提供

金管會核准永豐金證券發行全台首創的「股票禮品卡」，5月正式開賣後，短短三個月銷售金額即突破千萬元，成績斐然，在400億元禮券市場成功開闢新藍海。

永豐金證券表示，股票禮品卡可依照1:1 等值現金比例兌換台積電、鴻海、0050、00878等253檔熱門存股。面對即將到來的七夕情人節，永豐金證券宣布即日起推出互動任務，搭配專案期間成為證券新用戶並完成開戶，最高有機會獲總值700元股票禮品卡！

今年，永豐金證券特別選在七夕情人節前夕，針對搭配專案期間成為證券新用戶並完成開戶，最高有機會獲總值700元股票禮品卡官方帳號好友推出「股票交易像極了愛情」股票禮品卡專屬活動，列出「一見鍾情式的衝動下單」、「患得患失的持股焦慮」、「對錯賣標的念念不忘」八大心魔，提供面對挑戰的致勝解方。即日起，只要在8月26日前完成互動任務，有機會「現刮現領」500元股票禮品卡。

此外，永豐金證券也提供不用抽直接送的好機會。即日起至9月30日，凡成為新用戶並完成開戶，即可獲得200元股票禮品卡（每月限量3,000名）；完成首筆交易（含存股）後，再加碼送100元，並尊享30天《豐學PRIME》的閱讀權限，期間可任意瀏覽「關鍵時事」、「深談總經」、「產業透視」等五大付費專欄，總價值高達988元。豪禮包不僅讓投資新手零門檻體驗股票禮品卡的魅力，也透過專業內容扶持，助力其在真正投入股市前，先掌握市場脈動與核心觀點。

股票 永豐金 情人節

延伸閱讀

2438萬理想退休數字太誇張？孫太曝「僅是低標」：靠存股能簡單很多

存股哥心法曝：00878衝200張、00982A小試槓桿！穩定現金流最重要

00981A、00982A主動型ETF存股可行？網：買0050就好！幹嘛那麼麻煩

永豐金證券攜證交所講座：下半年「柳岸花明又一村」川普關稅戲近尾聲

相關新聞

醫療險喊漲 金管會開條件 提三點說明

醫療險喊漲，衝擊數百萬保戶，金管會昨（21）日提三點說明，一、「保證續保」醫療險並未「保證費率」不變，本就可以調整價格，...

中信結盟統一 點數生態圈大戰重新啟動

中信昨日宣布發行統一聯名卡，除了董事長陳佳文所喊出的首年100萬張，2、3年內300萬張卡的目標之外，另一引人矚目之處在...

三商壽傳三金一壽角逐 8月29日出價

三商美邦人壽（2867）因為資本適足率未達標，積極找尋買家，市場傳出有三家金控參與角逐，29日將出價。

永豐金證券「股票禮品卡」 短短三個月銷售破千萬元

金管會核准永豐金證券發行全台首創的「股票禮品卡」，5月正式開賣後，短短三個月銷售金額即突破千萬元，成績斐然，在400億元...

中信、統一強強聯手 一把「鑰匙」 開通所有服務

統一集團昨（21）日正式推出「中國信託uniopen聯名卡」，集團董事長羅智先也提到在付費會員制與icash Pay的規...

強強聯手！中信、統一推聯名卡 首年發卡數衝百萬張

中信銀行積極布局場景金融，昨（21）日宣布與統一企業集團重磅合作，聯手推出「中國信託uniopen聯名卡」，結合雙方資源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。