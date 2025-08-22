中信結盟統一 點數生態圈大戰重新啟動

中信昨日宣布發行統一聯名卡，除了董事長陳佳文所喊出的首年100萬張，2、3年內300萬張卡的目標之外，另一引人矚目之處在於，點數生態圈的戰火再度被引爆，尤其中信銀先前發行的LINE PAY 聯名卡以LINE POINT為號召已是市場上最受歡迎的點數生態圈，現在再新結合旗下有上萬通路、30家品牌的統一集團發行新的聯名卡，等於是要再建立起新的LINE POINT生態圈，對於其他大型發卡行而言，面對中信銀來勢洶洶不斷擴張生態圈，如何以新的策略來迎戰，也將是當務之急。

現在各大發卡行都積極建立自己的點數生態圈，只是方式各有不同，其中，中信銀選擇以聯名卡的方式，擴大不同的點數生態圈，除了LINE POINT，最新的OPEN POINT，今年上半年中信銀所發行的SOGO聯名卡，則涵蓋了另一個HAPPY GO點數的百貨生態圈；北富銀除了挾集團旗下的MOMO購物台，掌握電商領域的生態圈商機之外，又繼續開拓版圖，拿下COSTCO聯名卡的發行權，目前已因此順勢接收了將近300萬張的COSTCO聯名卡。

國泰、玉山、以及台新銀行，策略則有所不同，現在已以鞏固自家銀行卡使用的「權益切換」為主，並且以累積自家銀行的點數，來自成一格建立起自家的點數生態圈。就以國泰的「小樹點」為例，點數也可跨售到同一集團的例如國壽保單等商品的購買使用。

對於權益切換及發行聯名卡這二種不同的方式，資深業界人士分析，對銀行帶來的效果不一樣，後者在於「新領域的獲客」，至於前者，另一個外界所不知道，但對於銀行有減省成本的幫助，就是權益切換由於有次數的限制，或是用戶經常會忘記切換，因此能降低銀行的回饋成本，舉例來說，權益切換的回饋率是3%，但倘若未切換則為0.3%，中間差距就非常大。

中信銀現在已有約900萬張卡，最快今年底靠這張統一聯名卡，就可使自己更上一層樓，成為「千萬卡」發卡大行。外界所好奇的還有另一個地方，就是這次中信銀所提出的回饋率很高，甚至最高有11%，據悉，行銷費用至少一年十幾億起跳，但這麼高的行銷費用，據了解不只中信銀，統一集團也有出，統一集團之所以願出行銷費用，也是在於這筆行銷費用，最後仍是用在自家的通路，而且中信銀這次還推出了統一集團內部跨品牌的「品牌數加乘回饋」機制，可說為統一集團發揮更多「母雞帶小雞」的效果，例如，最強勢的7-11通路，可以去扶植其他知名度較不高的品牌，而且取得OPEN POINT點數回饋的前提，必須是先下載OPEN POINT的錢包，這也是為了增加對該生態圈黏著度的機制。