三商壽傳三金一壽角逐 8月29日出價

經濟日報／ 金融組／台北即時報導

三商美邦人壽（2867）因為資本適足率未達標，積極找尋買家，市場傳出有三家金控參與角逐，29日將出價。

據了解這三家金控，皆為以銀行為主體的大型金控，一家有壽險，其餘兩家無壽險，另外也傳出大型獨立壽險，也參與角逐。

三商美邦人壽2024年底資本適足率136.3%，屬於「資本顯著不足」等級，遠低於200%的法定門檻。金管會日前宣布對三商美邦人壽祭出三大處分，包括高層減薪。

不過先前三商美邦人壽曾多次尋找策略夥伴，並沒有具體結果，此次是否能有買家出線，還是未知數，知情人士透露，多數金控可能出價意願保守。

三商美邦人壽2024年底資本適足率僅136.3%，屬於「資本顯著不足」等級，遠低於200%的法定門檻。

三商美邦人壽雖於2024年8月提報包括現增、發債共達200億元的強化計畫，卻僅完成25億元發債，未達預期增資效果。金管會在7月底指出，公司明知無法如期完成計畫，董事長也未主動要求補強措施，未盡應有職責。金管會強調，該公司須在一個月內重提具體方案，並持續禁辦與利害關係人新增交易與不動產投資，直到資本適足率回復法定標準並經核准為止。

資本適足率 三商美邦人壽

延伸閱讀

相關新聞

