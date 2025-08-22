聽新聞
0:00 / 0:00

新台幣今年來升7% 仍是最強亞幣

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

外資賣超台股並匯出，新台幣8月以來貶值「開快車」，累計8月以來至昨（21）日止貶值達5.89角，今年以來升值幅度縮小至7.46%，但仍是最強亞幣。如果未來幾日新台幣持續目前貶值速度，下周就可看到「31」元匯價，若以31元匯價計，今年以來新台幣升值幅度就會縮小到5.74%。

央行統計，今年以來至昨日止，日圓升值5.85%，韓元升值5.34%，人民幣升值1.69%，星元升值5.62%。

有關部分出口廠商指稱「今年以來新台幣升幅較日圓、韓元多10個百分點」，央行說明，央行統計今年以來至8月20日，美元指數（DXY）跌9.42%，新台幣對美元升值8.16%，但瑞士法郎同期升值12.29%，歐元升11.84%，墨西哥披索也升值10.81%，顯示新台幣並非升值幅度最高的貨幣。

至於和亞幣相比較，日圓與韓元相同期間分別對美元升值5.83%與5.29%，與新台幣升幅相比差2.33、2.87個百分點，遠低所稱的「多出10個百分點」，此一說法與實際數據有顯著落差。

日圓 新台幣

延伸閱讀

外資調節台股101億元連3賣 連13日加碼鴻海

台股從創高到單日大跌700點…不爽也沒辦法？美國主導國際局勢！00950B成唯一A級債殖利率破6％

謝金河：超漲股戒急用忍 台股下半場將重新洗牌

台股反彈300點、台幣將持續走弱！郭哲榮：00687B近期的表現正是例子

相關新聞

醫療險喊漲 金管會開條件 提三點說明

醫療險喊漲，衝擊數百萬保戶，金管會昨（21）日提三點說明，一、「保證續保」醫療險並未「保證費率」不變，本就可以調整價格，...

中信結盟統一 點數生態圈大戰重新啟動

中信昨日宣布發行統一聯名卡，除了董事長陳佳文所喊出的首年100萬張，2、3年內300萬張卡的目標之外，另一引人矚目之處在...

強強聯手！中信、統一推聯名卡 首年發卡數衝百萬張

中信銀行積極布局場景金融，昨（21）日宣布與統一企業集團重磅合作，聯手推出「中國信託uniopen聯名卡」，結合雙方資源...

外資匯出 台幣重貶1.97角

新台幣匯價昨（21）日在外資持續匯出壓力下，一度貶值2.1角，終場收在30.505元，失守30.5元關，貶值收斂至1.9...

雙強結盟！中國信託uniopen聯名卡 消費最高享11%回饋

中國信託昨天宣布攜手統一企業集團推出「中國信託uniopen聯名卡」，雙強結盟跨品牌聯手，整合統一企業集團旗下卅個品牌場...

中信、統一強強聯手 一把「鑰匙」 開通所有服務

統一集團昨（21）日正式推出「中國信託uniopen聯名卡」，集團董事長羅智先也提到在付費會員制與icash Pay的規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。