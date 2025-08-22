新台幣今年來升7% 仍是最強亞幣

外資賣超台股並匯出，新台幣8月以來貶值「開快車」，累計8月以來至昨（21）日止貶值達5.89角，今年以來升值幅度縮小至7.46%，但仍是最強亞幣。如果未來幾日新台幣持續目前貶值速度，下周就可看到「31」元匯價，若以31元匯價計，今年以來新台幣升值幅度就會縮小到5.74%。

央行統計，今年以來至昨日止，日圓升值5.85%，韓元升值5.34%，人民幣升值1.69%，星元升值5.62%。

有關部分出口廠商指稱「今年以來新台幣升幅較日圓、韓元多10個百分點」，央行說明，央行統計今年以來至8月20日，美元指數（DXY）跌9.42%，新台幣對美元升值8.16%，但瑞士法郎同期升值12.29%，歐元升11.84%，墨西哥披索也升值10.81%，顯示新台幣並非升值幅度最高的貨幣。

至於和亞幣相比較，日圓與韓元相同期間分別對美元升值5.83%與5.29%，與新台幣升幅相比差2.33、2.87個百分點，遠低所稱的「多出10個百分點」，此一說法與實際數據有顯著落差。