聽新聞
0:00 / 0:00

台企銀主辦益壽國際聯貸案

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
台企銀統籌主辦益壽國際新台幣12.8億元聯合授信案，由台企銀副總經理曾國樑(左)與益壽國際董事長方敬圓(右)代表雙方於昨天完成簽約。台企銀／提供
台企銀統籌主辦益壽國際新台幣12.8億元聯合授信案，由台企銀副總經理曾國樑(左)與益壽國際董事長方敬圓(右)代表雙方於昨天完成簽約。台企銀／提供

台企銀（2834）統籌主辦益壽國際股份有限公司12.8億元聯合授信案，於昨（21）日舉行聯貸簽約儀式，台企銀副總經理曾國樑及益壽國際董事長方敬圓代表雙方共同主持儀式，並完成簽約，銀行團超額認貸150%，參貸積極。

台企銀指出，此次聯貸案由台企銀擔任統籌主辦暨額度管理銀行，在銀行團踴躍參貸下，獲得共同主辦行土地銀行與其他參貸行彰化銀行、農業金庫、合庫銀行、華南銀行、安泰銀行及台中銀行等七家銀行鼎力支持，超額認貸達150％，最終順利完成以12.8億元結案簽約。聯貸資金將支應益壽國際償還既有金融機構借款、充實中期購料及營運周轉金所需資金，強化供應鏈穩定性與市場競爭力。

台企銀表示，益壽國際自1986年創立以來，深耕飼料加工製造領域，累積了豐富且專業的經驗，並致力與國際市場接軌、提升服務品質，自2011年起，益壽國際加入國際魚粉魚油協會（IFFO），並取得ISO認證，陸續導入多項供應鏈管理認證，包括MSC海洋產銷監管鏈認證與BAP水產供應鏈執行標準等，充分展現益壽國際對永續經營與環境保護的承諾與實踐，並獲得其所屬業界與客戶的一致肯定。

台企銀長期深耕ESG永續發展，善用資金與投融資決策力，促成企業減碳轉型，提升企業長期價值，實踐永續經營的理念，日前於金管會「第二屆永續金融評鑑」中名列銀行業前25%佳績，並二度入選S&P Global 2025年永續年鑑會員，經營成果獲得國內外肯定。展望未來，台企銀將持續與國際永續趨勢接軌，發揮金融業正向影響力，實現穩健經營與永續共榮的目標。

台企銀 台中銀行 華南銀行

延伸閱讀

台企銀主辦益壽國際新台幣12.8億元聯貸 七銀行響應、21日圓滿簽約

合庫銀行主辦鈦昇科技12億元聯貸完成簽約 超額認購1.23倍

世平興業聯貸 合庫銀統籌

正隆 完成77億永續聯貸

相關新聞

醫療險喊漲 金管會開條件 提三點說明

醫療險喊漲，衝擊數百萬保戶，金管會昨（21）日提三點說明，一、「保證續保」醫療險並未「保證費率」不變，本就可以調整價格，...

中信結盟統一 點數生態圈大戰重新啟動

中信昨日宣布發行統一聯名卡，除了董事長陳佳文所喊出的首年100萬張，2、3年內300萬張卡的目標之外，另一引人矚目之處在...

強強聯手！中信、統一推聯名卡 首年發卡數衝百萬張

中信銀行積極布局場景金融，昨（21）日宣布與統一企業集團重磅合作，聯手推出「中國信託uniopen聯名卡」，結合雙方資源...

外資匯出 台幣重貶1.97角

新台幣匯價昨（21）日在外資持續匯出壓力下，一度貶值2.1角，終場收在30.505元，失守30.5元關，貶值收斂至1.9...

雙強結盟！中國信託uniopen聯名卡 消費最高享11%回饋

中國信託昨天宣布攜手統一企業集團推出「中國信託uniopen聯名卡」，雙強結盟跨品牌聯手，整合統一企業集團旗下卅個品牌場...

中信、統一強強聯手 一把「鑰匙」 開通所有服務

統一集團昨（21）日正式推出「中國信託uniopen聯名卡」，集團董事長羅智先也提到在付費會員制與icash Pay的規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。