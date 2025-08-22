外資匯出 台幣重貶1.97角

新台幣匯價昨（21）日在外資持續匯出壓力下，一度貶值2.1角，終場收在30.505元，失守30.5元關，貶值收斂至1.97角，探近三個半月新低。市場資金流動加劇，匯市成交量放大至27.67億美元，近兩個月以來新高，法人估計，外資昨日流出13億至14億美元。新台幣連續第六個交易日走貶，累計貶值5.45角。

新台幣匯市昨日一早即出現明顯貶勢，以30.32元開盤後不到二小時便貶破30.4元，午後隨外資匯出加劇，再跌破30.5元，最終收在30.505元。出口商對此表示樂觀其成，期待進一步向「31元」靠攏，有利出口接單與營收表現。

經濟部長郭智輝日前匯價「31元」的說法，出口業者戲稱，郭智輝這番言論「像是吃了誠實豆沙包，這也是不少中小企業認為的合理區間。」

匯銀人士指出，近期匯市貶勢有多重因素交織。除外資持續從台股提款、加重匯出壓力，美國政府針對接受晶片法案補助的半導體企業，可能進行股權交換，引發市場震盪，市場情緒偏向保守。

值得注意的是，昨日新台幣已跌破今年5月中旬前波低點30.45元，市場分析若外資持續匯出、台股賣壓未解，匯價不排除測試30.8元。