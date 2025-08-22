聽新聞
0:00 / 0:00

外資匯出 台幣重貶1.97角

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
昨日主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供
昨日主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供

新台幣匯價昨（21）日在外資持續匯出壓力下，一度貶值2.1角，終場收在30.505元，失守30.5元關，貶值收斂至1.97角，探近三個半月新低。市場資金流動加劇，匯市成交量放大至27.67億美元，近兩個月以來新高，法人估計，外資昨日流出13億至14億美元。新台幣連續第六個交易日走貶，累計貶值5.45角。

新台幣匯市昨日一早即出現明顯貶勢，以30.32元開盤後不到二小時便貶破30.4元，午後隨外資匯出加劇，再跌破30.5元，最終收在30.505元。出口商對此表示樂觀其成，期待進一步向「31元」靠攏，有利出口接單與營收表現。

經濟部長郭智輝日前匯價「31元」的說法，出口業者戲稱，郭智輝這番言論「像是吃了誠實豆沙包，這也是不少中小企業認為的合理區間。」

匯銀人士指出，近期匯市貶勢有多重因素交織。除外資持續從台股提款、加重匯出壓力，美國政府針對接受晶片法案補助的半導體企業，可能進行股權交換，引發市場震盪，市場情緒偏向保守。

值得注意的是，昨日新台幣已跌破今年5月中旬前波低點30.45元，市場分析若外資持續匯出、台股賣壓未解，匯價不排除測試30.8元。

外資 新台幣

延伸閱讀

快樂宴停留3小時...侯漢廷道歉認未嚴謹查核 郭智輝回應了

「錯了就認」兩度鞠躬向郭智輝道歉 侯漢廷：監督別人前要監督自己

影／指控郭智輝赴宴3小時「翻車」 侯漢廷鞠躬超過90度道歉

經長盼農曆年前匯價穩定在31元爆爭議 經濟部急澄清：反映業者期望

相關新聞

醫療險喊漲 金管會開條件 提三點說明

醫療險喊漲，衝擊數百萬保戶，金管會昨（21）日提三點說明，一、「保證續保」醫療險並未「保證費率」不變，本就可以調整價格，...

中信結盟統一 點數生態圈大戰重新啟動

中信昨日宣布發行統一聯名卡，除了董事長陳佳文所喊出的首年100萬張，2、3年內300萬張卡的目標之外，另一引人矚目之處在...

強強聯手！中信、統一推聯名卡 首年發卡數衝百萬張

中信銀行積極布局場景金融，昨（21）日宣布與統一企業集團重磅合作，聯手推出「中國信託uniopen聯名卡」，結合雙方資源...

外資匯出 台幣重貶1.97角

新台幣匯價昨（21）日在外資持續匯出壓力下，一度貶值2.1角，終場收在30.505元，失守30.5元關，貶值收斂至1.9...

雙強結盟！中國信託uniopen聯名卡 消費最高享11%回饋

中國信託昨天宣布攜手統一企業集團推出「中國信託uniopen聯名卡」，雙強結盟跨品牌聯手，整合統一企業集團旗下卅個品牌場...

中信、統一強強聯手 一把「鑰匙」 開通所有服務

統一集團昨（21）日正式推出「中國信託uniopen聯名卡」，集團董事長羅智先也提到在付費會員制與icash Pay的規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。