5大銀行房貸利率7月破2.3％ 16年半新高
中央銀行昨天公布七月台銀等五大銀行新承作購屋貸款利率為百分之二點三○三，創下自二○○九年一月以來十六年半新高，主因為央行實施第七波選擇性信用管制措施，同時銀行針對個案風險進行調整，導致貸款利率攀升。
央行經研處副處長葉盛表示，目前國內房市呈現「量縮價穩」的盤整格局，買氣明顯趨緩，雖然交易量大幅下滑，但房價尚未明顯鬆動，部分地區預售市場價格仍處高檔。
從交易數據來看，七月六都建物買賣移轉棟數合計年減百分之廿九，顯示整體房市動能疲弱。葉盛指出，房市交易量明顯萎縮，買方態度轉趨保守，市場觀望氣氛濃厚。造成此現象的關鍵原因之一，是央行陸續實施的多項選擇性信用管制措施，搭配「銀行法」第七十二條之二的規定，加強對銀行房貸風險的控管。
