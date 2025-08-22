聽新聞
0:00 / 0:00

雙強結盟！中國信託uniopen聯名卡 消費最高享11%回饋

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
統一企業集團董事長羅智先（右二）、美麗事業董事長高秀玲（右一）以及中信銀行董事長陳佳文（左二）、總經理楊銘祥（左一）共同出席「中國信託uniopen聯名卡」上市記者會。記者余承翰／攝影
統一企業集團董事長羅智先（右二）、美麗事業董事長高秀玲（右一）以及中信銀行董事長陳佳文（左二）、總經理楊銘祥（左一）共同出席「中國信託uniopen聯名卡」上市記者會。記者余承翰／攝影

中國信託昨天宣布攜手統一企業集團推出「中國信託uniopen聯名卡」，雙強結盟跨品牌聯手，整合統一企業集團旗下卅個品牌場域，結合支付、數位與生活場景，打造全台最大零售金融生態圈，使用場域涵蓋統一旗下卅個品牌、近一萬個據點，橫跨日常食衣住行娛樂等生活場景。

統一企業集團董事長羅智先、美麗事業董事長高秀玲及中國信託銀行董事長陳佳文、總經理楊銘祥昨出席記者會。陳佳文表示，「中國信託uniopen聯名卡」因應消費者需求而生，藉由跨場域品牌聯手策略，更可深化場景金融與會員經營，也代表中國信託以客戶為中心，提供無時不在、無所不在且最有溫度金融服務的承諾。

中信銀宣布，即日起至今年十二月卅一日止，持中國信託uniopen聯名卡於統一企業集團旗下品牌消費，除了可享OPENPOINT百分之三回饋，更導入「品牌數加乘回饋」機制，每增加一個集團品牌消費，當月指定消費加碼回饋百分之一OPENPOINT，舉例來說，登入中國信託行動銀行App領取優惠券後，當月只要於兩個集團品牌消費，該月指定消費每筆皆可獲得百分之四回饋，最高回饋上限可達百分之七。

中信銀也說，即日起至今年十二月卅一日止，持中國信託uniopen聯名卡於統一企業集團旗下品牌消費，最高可享百分之十一OPENPOINT回饋。相關的優惠還包括家樂福錢包綁定這張聯名卡，單筆消費滿額再加碼回饋百分之四現金折價券；而因應海外旅遊需求，持卡人於指定國家消費，最高可享OPENPOINT百分之十一回饋。

羅智先 聯名卡 消費者 OPENPOINT 家樂福 中信銀行 統一集團

延伸閱讀

影／中國信託uniopen聯名卡今上市 最高11%回饋

中信發行統一集團聯名卡 董座陳佳文喊出首年100萬、3年300萬張

刷中國信託Visa卡…就有機會帶你去看2025 MAMA AWARDS！體驗K-POP音樂盛會

中國信託證券「造山者」電影包場 支持本土文化產業

相關新聞

中信結盟統一 點數生態圈大戰重新啟動

中信昨日宣布發行統一聯名卡，除了董事長陳佳文所喊出的首年100萬張，2、3年內300萬張卡的目標之外，另一引人矚目之處在...

雙強結盟！中國信託uniopen聯名卡 消費最高享11%回饋

中國信託昨天宣布攜手統一企業集團推出「中國信託uniopen聯名卡」，雙強結盟跨品牌聯手，整合統一企業集團旗下卅個品牌場...

5大銀行房貸利率7月破2.3％ 16年半新高

中央銀行昨天公布七月台銀等五大銀行新承作購屋貸款利率為百分之二點三○三，創下自二○○九年一月以來十六年半新高，主因為央行...

台幣連6貶、破30.5元大關 3個半月新低

台幣匯價昨天在外資持續匯出壓力下再度走貶，終場貶值一點九七角、收在卅點五○五元，貶破卅點五元關卡，創下近三個半月新低。匯...

永豐金證 拚權證量能

台股權證市場雖仍受國際局勢與關稅政策等不確定因素影響，投資人對權證看多與看空的投資需求都高，永豐金證券將採取積極策略，強...

醫療險恐調漲！壽險業臨三大挑戰 舊保單告知成最大風暴

醫療險損失率逐年升，壽險業喊漲，周三（20日）保發中心已將「調費指引」送交金管會等拍板；但壽險圈坦言，想調漲保證續保醫療...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。