國票金改選 宏泰林鴻南參戰 旗下金融事業可能併入、拿下經營主導權

國票金控（2889）明年全面改選，各路人馬搶進，最新傳出宏泰集團掌門人林鴻南也加入戰局，持有國票金股權約2%，林鴻南的宏泰集團旗下包括曾與國票金洽談合併的安泰銀，以及宏泰人壽、群益金鼎證券與投信、期貨等事業，林鴻南加入戰局可能牽動國票金明年改選，結果是走向國票金與宏泰集團金融事業合併，由宏泰拿下經營權，還是轉型成泛公股金控。

據了解，林鴻南吃進國票金股權約2%，與群益台灣精選高息ETF（00919）今年6月調整成分股，大舉出脫國票金股權的時間相近。由於上次國票金改選後，股東會雖同步通過要重啟與安泰銀洽談合併，但事後其實並沒有採取行動，林鴻南參戰國票金改選之爭，預期將為宏泰集團旗下金融事業，增添併入國票金控、改由宏泰集團拿下經營主導權的選項。

消息來源指出，之前因為公股行庫大舉加碼國票金持股，因此有特定勢力擘劃明年改選後，公股可透過與耐斯還有新近大買國票金的台鋼集團合作，拿下經營權再推動與獨立公股銀行合併，使泛公股金控多一家。不過，林鴻南參戰後，若改選結果林鴻南站在勝出的一方，進而重啟合併案，則國票金要同時合併公股銀行與安泰銀乃至其他宏泰集團旗下金融事業，恐怕工程複雜、難度太高，公股要配合推動恐怕有困難，屆時林鴻南是否透過合併成為國票金的新共主，值得觀察。

過去安泰銀與國票金談合併，國票金提出的聘金讓林鴻南滿意，但國票金卻因為內部有耐斯集團反對而牽扯訴訟，最終全案告吹。此時林鴻南加入國票金改選戰，外界關注林鴻南是站在耐斯陣營還是支持旺旺集團，以及後續林鴻南是否還會再加碼國票金，將影響國票金改選戰後續發展。