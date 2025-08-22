聽新聞
0:00 / 0:00

拚聯名卡、權益切換！銀行衝卡量 點數生態圈熱戰

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

中信銀昨宣布發行統一聯名卡，除了董事長陳佳文喊出的首年一百萬張，兩、三年內三百萬張卡的目標之外，另一市場關注之處，則是再度點燃點數生態圈的戰火。

中信銀先前發行的LINE PAY聯名卡以LINE POINT為號召，是市場最受歡迎的點數生態圈，這次再結合旗下有上萬通路、卅個品牌的統一集團，宣告再建立起新的點數生態圈，對於其他大型發卡銀行而言，面對中信銀不斷擴張生態圈，如何以新的策略迎戰將成為當務之急。

國內各大發卡銀行都積極建立自己的點數生態圈，只是方法各有不同。中信銀選擇以聯名卡擴大不同的點數生態圈，除了LINE POINT、OPEN POINT，上半年中信銀發行的SOGO聯名卡，則涵蓋HAPPY GO點數的百貨生態圈。台北富邦銀行除了挾集團旗下的MOMO購物台，掌握電商領域的生態圈商機之外，又繼續開拓版圖，拿下COSTCO聯名卡的發行權，目前已有將近三百萬張的COSTCO聯名卡。

至於國泰、玉山，以及台新等銀行，策略則有所不同，目前以鞏固自家銀行卡使用的「權益切換」為主，並以累積自家銀行的點數，建立起自家的點數生態圈。以國泰的「小樹點」為例，點數也可跨售到同一集團，例如國壽保單等商品的購買使用。

對於權益切換及發行聯名卡這兩種不同的方式，資深業界人士分析，這對銀行帶來的效果不一樣，後者在於「新領域的獲客」，至於前者則有助於銀行節省成本，因為權益切換有次數的限制，或用戶經常會忘記切換，因此能降低回饋成本。

中信銀已有約九百萬張卡，最快今年底就可晉升為「千萬卡」發卡銀行。但這張新發行的聯名卡代價不菲，回饋率最高有百分之十一，行銷費用至少一年十幾億元，據了解，不只中信銀，統一也有負擔，而統一會願意，也是考量這筆行銷費用最後仍用在自家通路，加上搭配統一集團跨品牌的「品牌數加乘回饋」機制，可為統一集團發揮更多「母雞帶小雞」的效果。

台新 Costco LINE Pay 中信銀 聯名卡 統一企業 國泰世華 台北富邦銀行 玉山商業銀行

延伸閱讀

影／中國信託uniopen聯名卡今上市 最高11%回饋

中信發行統一集團聯名卡 董座陳佳文喊出首年100萬、3年300萬張

統一飲料全面降1元！PTT笑找錢變麻煩：謝主隆恩…小漲5元、大降1元

無糖飲料免貨物稅⋯統一調降出廠價！網突破盲點：零售價不一定

相關新聞

中信結盟統一 點數生態圈大戰重新啟動

中信昨日宣布發行統一聯名卡，除了董事長陳佳文所喊出的首年100萬張，2、3年內300萬張卡的目標之外，另一引人矚目之處在...

雙強結盟！中國信託uniopen聯名卡 消費最高享11%回饋

中國信託昨天宣布攜手統一企業集團推出「中國信託uniopen聯名卡」，雙強結盟跨品牌聯手，整合統一企業集團旗下卅個品牌場...

5大銀行房貸利率7月破2.3％ 16年半新高

中央銀行昨天公布七月台銀等五大銀行新承作購屋貸款利率為百分之二點三○三，創下自二○○九年一月以來十六年半新高，主因為央行...

台幣連6貶、破30.5元大關 3個半月新低

台幣匯價昨天在外資持續匯出壓力下再度走貶，終場貶值一點九七角、收在卅點五○五元，貶破卅點五元關卡，創下近三個半月新低。匯...

永豐金證 拚權證量能

台股權證市場雖仍受國際局勢與關稅政策等不確定因素影響，投資人對權證看多與看空的投資需求都高，永豐金證券將採取積極策略，強...

醫療險恐調漲！壽險業臨三大挑戰 舊保單告知成最大風暴

醫療險損失率逐年升，壽險業喊漲，周三（20日）保發中心已將「調費指引」送交金管會等拍板；但壽險圈坦言，想調漲保證續保醫療...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。