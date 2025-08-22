財長：銀行別對中小企「收傘」

財政部因應美國關稅推出金融支持措施，昨（21）日在廠商與金融機構說明會現場，財長莊翠雲表示，中小企業最關心緊縮銀根問題，有繼續經營意願且繳息正常企業，在今年底前到期貸款得向金融機構申請展延六個月寬緩，她並呼籲現場公民營銀行積極配合各項支持措施。

財政部推動輸出入銀行提供符合條件出口廠商「貿易融資利息減碼」及「輸出保險費用減免」金融支持措施，已於7日開辦。輸銀昨舉辦說明會邀集受關稅衝擊廠商及簽約承辦的金融機構參加，九大公股行庫董總均出席。

莊翠雲致詞表示，感謝28家金融機構配合輸銀辦理貿易融資利息減碼，咸信透過各機構全台總計超過3,100個營業據點，再搭配從速、從簡原則，能使受影響廠商獲得喘息，轉危為安。