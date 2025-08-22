法興證券撤台 五年來第三家外資券商

金管會昨（21）日宣布，同意香港商法國興業證券台北分公司申請撤台，最後營業日是8月29日。這也是近五年來、第三家外資券商撤台案。

據近五年資料顯示，前兩次外資券商撤台，一次是2020年8月香港德意志證券台北分公司撤台，另一次是2024年5月瑞士信貸銀行台北證券分公司撤台。

證期局副局長黃厚銘說，法國興業證券撤台，主要是配合集團整體資源整合，調整區域業務組織架構，如該集團在韓國分公司也是縮編經紀業務。

法興證券撤台後，該台北分公司牌照，需終止營業日後，即8月29日後的五天內繳回。目前法興券商在台主要是經營「經紀」業務，在台經紀業務市占率是0.214%。