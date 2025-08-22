富邦金 將發400億元公司債

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

富邦金控（2881）昨（21）日發布重大訊息，預計將發行無擔保普通公司債，發行金額上限為400億元，富邦金指出，發債計畫面額與發行價格，將視市場狀況決定，發行期間為20年以下，發債目的為充實營運資金及償還負債。

富邦金表示，這次的發行上限為400億元，將得向主管機關提出公司債總括申報及採分次發行，額度為申報生效後兩年內有效。包括每張面額及發行價格，皆視市場狀況決定。

至於承銷方式、承銷或代銷機構，以及代理還本付息機構，皆授權董事長決定。富邦包括2022年及2024年都曾公告，要發行400億元的無擔保普通公司債。

公司債 富邦金控

延伸閱讀

台股從創高到單日大跌700點…不爽也沒辦法？美國主導國際局勢！00950B成唯一A級債殖利率破6％

金融股首選富邦金、國泰金？專家「公司賺錢和股價是兩回事」：回檔風險也大

美A級公司債 買點浮現

100%半導體關稅衝擊台廠？富邦金羅瑋：股市留意三大變數

相關新聞

醫療險喊漲 金管會開條件 提三點說明

醫療險喊漲，衝擊數百萬保戶，金管會昨（21）日提三點說明，一、「保證續保」醫療險並未「保證費率」不變，本就可以調整價格，...

中信結盟統一 點數生態圈大戰重新啟動

中信昨日宣布發行統一聯名卡，除了董事長陳佳文所喊出的首年100萬張，2、3年內300萬張卡的目標之外，另一引人矚目之處在...

強強聯手！中信、統一推聯名卡 首年發卡數衝百萬張

中信銀行積極布局場景金融，昨（21）日宣布與統一企業集團重磅合作，聯手推出「中國信託uniopen聯名卡」，結合雙方資源...

外資匯出 台幣重貶1.97角

新台幣匯價昨（21）日在外資持續匯出壓力下，一度貶值2.1角，終場收在30.505元，失守30.5元關，貶值收斂至1.9...

雙強結盟！中國信託uniopen聯名卡 消費最高享11%回饋

中國信託昨天宣布攜手統一企業集團推出「中國信託uniopen聯名卡」，雙強結盟跨品牌聯手，整合統一企業集團旗下卅個品牌場...

中信、統一強強聯手 一把「鑰匙」 開通所有服務

統一集團昨（21）日正式推出「中國信託uniopen聯名卡」，集團董事長羅智先也提到在付費會員制與icash Pay的規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。