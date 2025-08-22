富邦金 將發400億元公司債

富邦金控（2881）昨（21）日發布重大訊息，預計將發行無擔保普通公司債，發行金額上限為400億元，富邦金指出，發債計畫面額與發行價格，將視市場狀況決定，發行期間為20年以下，發債目的為充實營運資金及償還負債。

富邦金表示，這次的發行上限為400億元，將得向主管機關提出公司債總括申報及採分次發行，額度為申報生效後兩年內有效。包括每張面額及發行價格，皆視市場狀況決定。

至於承銷方式、承銷或代銷機構，以及代理還本付息機構，皆授權董事長決定。富邦包括2022年及2024年都曾公告，要發行400億元的無擔保普通公司債。